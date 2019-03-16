Грубер одержал победу на Кубке мира в Шонахе, Яхин - 39-й

На этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Шонахе (Германия) победу у мужчин по итогам соревнований на трамплине К-90 и гонки на 10 километров одержал австриец Бернхард Грубер.

Вторым стал еще один представитель Австрии Лукас Грайдерер, на третьем месте норвежец Ярл Магнус Риибер.

Лучший среди россиян Эрнест Яхин занял 39-е место. 47-м стал Виталий Иванов.

Шонах (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

К-90 + 10 км

1. Бернхард Грубер (Австрия) - 25.10,8

2. Лукас Грайдерер (Австрия) - отставание 0,6

3. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) - 9,8

4. Винценц Гайгер (Германия) - 23,5

5. Илкка Херола (Финляндия) - 28,8

6. Мануэль Файсст (Германия) - 33,6

39. Эрнест Яхин (Россия) - 3.50,8

47. Виталий Иванов (Россия) - 6.46,2