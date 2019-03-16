Грубер одержал победу на Кубке мира в Шонахе, Яхин - 39-й

На этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Шонахе (Германия) победу у мужчин по итогам соревнований на трамплине К-90 и гонки на 10 километров одержал австриец Бернхард Грубер.
Вторым стал еще один представитель Австрии Лукас Грайдерер, на третьем месте норвежец Ярл Магнус Риибер.
Лучший среди россиян Эрнест Яхин занял 39-е место. 47-м стал Виталий Иванов.
Шонах (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
К-90 + 10 км
1. Бернхард Грубер (Австрия) - 25.10,8
2. Лукас Грайдерер (Австрия) - отставание 0,6
3. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) - 9,8
4. Винценц Гайгер (Германия) - 23,5
5. Илкка Херола (Финляндия) - 28,8
6. Мануэль Файсст (Германия) - 33,6
39. Эрнест Яхин (Россия) - 3.50,8
47. Виталий Иванов (Россия) - 6.46,2
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