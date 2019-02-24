Германия - чемпион мира по двоеборью в командном спринте, Россия - 12-я

Сборная Германии по двоеборью завоевала золото чемпионата мира по лыжным видам спорта в командном спринте. Серебро - у Норвегии, бронза - у Австрии. Сборная России, которую представляли Самир Мастиев и Вячеслав Барков, заняла 12-е место.

Это четвертый в истории чемпионатов мира розыгрыш командного спринта. Германия выигрывает его второй раз подряд, в 2017 году в составе команды также был Эрик Френцель.

Зефельд (Австрия)

Чемпионат мира

Мужчины

Командный спринт

К-120 + 2 х 7,5 км

1. Германия (Эрик Френцель, Фабиан Риссле) - 28.29,5

2. Норвегия (Ян Шмид, Ярл Магнус Рибер) - отставание 8,2

3. Австрия (Франц-Йозеф Рерль, Бернхард Грубер) - 9,2

4. Япония (Йосито Ватабе, Акито Ватабе) - 56,4

5. Италия (Аарон Костнер, Алессандро Питтин) - 1.37,1

6. Франция (Антуан Жерар, Максим Лаэрт) - 1.44,6...

12. Россия (Самир Мастиев, Вячеслав Барков) - 4.25,5