Германия - чемпион мира по двоеборью в командном спринте, Россия - 12-я

Сборная Германии по двоеборью завоевала золото чемпионата мира по лыжным видам спорта в командном спринте. Серебро - у Норвегии, бронза - у Австрии. Сборная России, которую представляли Самир Мастиев и Вячеслав Барков, заняла 12-е место.
Это четвертый в истории чемпионатов мира розыгрыш командного спринта. Германия выигрывает его второй раз подряд, в 2017 году в составе команды также был Эрик Френцель.
Зефельд (Австрия)
Чемпионат мира
Мужчины
Командный спринт
К-120 + 2 х 7,5 км
1. Германия (Эрик Френцель, Фабиан Риссле) - 28.29,5
2. Норвегия (Ян Шмид, Ярл Магнус Рибер) - отставание 8,2
3. Австрия (Франц-Йозеф Рерль, Бернхард Грубер) - 9,2
4. Япония (Йосито Ватабе, Акито Ватабе) - 56,4
5. Италия (Аарон Костнер, Алессандро Питтин) - 1.37,1
6. Франция (Антуан Жерар, Максим Лаэрт) - 1.44,6...
12. Россия (Самир Мастиев, Вячеслав Барков) - 4.25,5