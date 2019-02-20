Volvo Car Russia отказывается от использования одноразового пластика

18 февраля в ЦВЗ "Манеж" в рамках XI Московской международной биеннале "Мода и стиль в фотографии"-2019 компания Volvo Car Russia провела вечерний коктейль, на котором объявила о решении отказаться от использования одноразового пластика на собственных мероприятиях и в российском офисе компании.

Среди гостей мероприятия были Ольга Свиблова, Надежда Ангарская, Урсула Ким, Анастасия Рагозина, Эва Вострокнутова и др.

Ольга Свиблова и Антон Свекольников.

"Мы призываем всех задуматься об ужасных масштабах проблемы пластикового загрязнения и начать менять свои привычки потребления уже сегодня. Если существующую тенденцию не изменить, уже к 2050 году в океанах будет больше пластика, чем рыбы", – отметил Антон Свекольников, директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Car Russia.

"Ученые говорят, что на нашу планету надвигается пластмассовое цунами. А компания Volvo Cars берет и бросает ему вызов и на глобальном уровне отказывается от одноразового пластика и даже планирует использовать переработанные материалы в производстве новых автомобилей. Достойный пример для подражания", – отметила Ольга Свиблова, организатор биеннале и директор Мультимедиа арт музея, Москва.

"Мода и стиль в фотографии"-2019.

На вечере выступили выпускницы Школы Родченко Лилия Ли-Ми-Ян и Катерина Садовски, представляющие на биеннале при поддержке Volvo Car Russia свой художественно-научный проект "Где мой пластиковый пакет?".

"Где мой пластиковый пакет?"

До 10 марта на выставке в ЦВЗ "Манеж" экспонирован вседорожник V90 Cross Country Volvo Ocean Race. Покупатели этой лимитированной в 3000 автомобилей серии вносят свою лепту в дело сохранения Мирового океана: 100 евро от стоимости каждой машины направлены на развитие научной программы Volvo Ocean Race.

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