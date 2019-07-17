В воскресенье "Игора" снова примет "Гонку героев"

21 июля всесезонный курорт "Игора" станет местом проведения экстрим фестиваля – летней "Гонки героев". Этот забег регулярно расширяет географию – гонки проходят по всей России от Москвы до Владивостока, а в прошлом году спортсмены бежали по гоночной трассе "Нюрбургринга" в Германии.

На курорте "Игора" более тысячи участников преодолеют восьмикилометровую трассу с препятствиями, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Атлетов ждет более 25 препятствий – рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой.

В рамках "Гонки героев" пройдет и специальный детский забег, а для болельщиков будет организована фан-зона с развлечениями и шоу-программа.

Зарегистрироваться на забег можно на сайте "Лиги героев", организаторов мероприятия.

До конца года "Гонка героев" также пройдет в Москве, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Петропавловске-Камчатском, Туле, Сочи.