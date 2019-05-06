26 апреля в Сочи состоялась церемония награждения лауреатов 6-й премии "Спорт и Россия"-2019 – ежегодного мероприятия, направленного на продвижение и поддержку спорта в России и призванного способствовать повышению интереса бизнеса к спорту и укрепить связи среди профессионального сообщества. Премия и форум проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Российского футбольного союза и Футбольной национальной лиги.

Началось мероприятие с бизнес-форума, на котором участники обсуждали актуальные темы развития партнерства в области спорта и здорового образа жизни, обменивались опытом и успешными практиками с приглашенными экспертами испанской ла лиги, "UFC-Россия" и футбольного клуба "Реал Мадрид".

"Для нас получение этой премии третий год подряд – показатель стабильного развития. Чтобы быть лучшими, с каждым годом приходится делать все больше. Мы горды тем, что держим планку и делаем спорт частью повседневной жизни обычного человека. Благодарим организаторов Форума "Спорт и Россия" за высокую оценку нашего труда и уверенность, что мы движемся в правильном направлении", – делится впечатлениями Сергей Рощупкин, президент сети фитнес клубов Зебра.

Ведущий церемонии Виктор Гусев.

Завершением форума стало выступление олимпийского чемпиона Александра Легкова. Лыжник рассказал о своей жизни после завершения профессиональной карьеры, о своем благотворительном проекте "Гонка Легкова".

Продолжением вечера стала торжественная церемония награждения лауреатов премии "Спорт и Россия"-2019. Победителями премии стали более 50 организаций. На церемонии были награждены компании в 10 категориях, таких как "Лучшие проекты по видам спорта", "Спонсорские спортивные проекты", "Корпоративные социально-спортивные проекты", "Спортивные товары и услуги" и других.

"Вот уже второй год подряд жюри престижной премии "Спорт и Россия" награждают компанию BQ в номинации "Лучший маркетинговый проект в области спорта" – за сотрудничество с ФК "Спартак" Москва". В наших планах – развиваться дальше и принимать активное участие в поддержке и популяризации спорта в России", – сказал Владимир Пузанов, генеральный директор компании BQ.

Главный редактор "СЭ" Максим Максимов.

Так, лауреатом стал "Спорт-Экспресс", издание получило награду в номинации "Лучшее освещение чемпионата мира-2018".

"Это уже наша третья подобная награда. Но именно эта премия особенно приятна, потому что она связана с домашним чемпионатом миром – уникальным событием, которое навсегда оставило след в истории нашей страны и всего мирового футбола", – сказал главный редактор "СЭ" Максим Максимов.

"Победа в номинации, посвященной инновациям, – признание того, что созданная экспертами X-Fit система тренировочных методик Smart Fitness прочно закрепила за собой статус эффективного фитнес-продукта, который дарит людям культуру движения, – отмечает Ольга Чиненова, PR-директор федеральной сети фитнес-клубов X-Fit. – Мы рады, что наши разработки помогают гармонизировать тело и изменить качество жизни на всех уровнях – физическом, психологическом и ментальном".

Особенностью этого года стало участие большого количества спортивных организаций, развивающих массовый спорт в России. Участие приняли такие организации как Российский футбольный союз, клуб "Кожаный мяч", Федерация стрельбы из арбалета России, Ассоциация "Молодежная хоккейная лига", Хоккейный клуб "Крылья Советов".

"Развитие молодежного спорта и воспитание спортсменов высших достижений – это успешные инвестиции в будущее страны. Наш проект эффективно выполняет эти задачи, и мы рады оказаться лауреатом столь престижной премии и быть в числе лучших спортивных организаций нашей страны", – комментирует генеральный директор баскетбольного клуба "Химки" Павел Астахов.

В качестве почетных гостей на мероприятие приехали звезды российского футбола – Дмитрий Сычев и Александр Филимонов, а также олимпийский чемпион Александр Легков и известный российский хоккеист Алексей Морозов.