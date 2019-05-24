В Москве пройдет конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха

29-30 мая в Москве состоится мероприятие в области развития спорта и туризма Wintercongress-2019, место проведения МИА "Россия сегодня". В рамках мероприятия запланирована деловая программа с демонстрацией корпоративных программ, инвестиционных проектов, научных разработок в области развития спорта и спортивной инфраструктуры Российской Федерации.

Конгресс проводится по инициативе АНО "Форум "Спортивная Держава" на протяжении 15 лет и зарекомендовал себя, как диалоговая площадка между бизнесом и властью для решения актуальных вопросов социально-экономического развития зимних видов спорта и проработки механизмов популяризации спорта среди населения. Мероприятие проходит при поддержке Национального агентства стратегических коммуникаций и Общероссийского общественного движения "Лыжные трассы России". Ежегодно в работе Конгресса принимает участие более 500 российских и зарубежных делегатов, среди которых представители регуляторов, принимающих управленческие решения в туристической отрасли и спортивной индустрии, топ-менеджеры и ведущие эксперты, руководители общественных организаций и владельцы бизнеса, представители "снежных" и "ледовых" объектов, президенты союзов, федераций, ассоциаций, спортивных комплексов по зимним видам спорта, производители и поставщики спортивных товаров, преподаватели спортивных вузов и школ, лидеры мнений, представители спортивных СМИ.

В этом году конгресс пройдет в новом формате под девизом: "Работа на ваш результат!". Организаторы решили отойти от проведения стандартных дискуссионных площадок с одним выступающим и аудиторией его сторонников. На ключевом мероприятии конгресса, стратегической сессии "Россия – страна массового спорта", будет применена технология групповой динамики. Профессиональные сообщества и органы власти совместно спроектируют и сформируют единую дорожную карту будущего развития зимних видов спорта и спорта в целом. Для реализации поставленной задачи будут сформированы тематические рабочие фокус-группы:

– спорт в городе;

– малое и среднее предпринимательство;

– кадры;

– внутренний туризм;

– технологии будущего.

Жюри конгресса оценит результаты работы групп. Лучшие проекты получат сертификаты поддержки.К участию в работе жюри приглашены Валерий Рязанский, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике; Павел Новиков, заместитель Министра спорта Российской Федерации; Татьяна Лебедева, член комитета Совета Федерации по социальной политике; Михаил Дегтярев, председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи; Сергей Галкин, заместитель министра экономического развития Российской Федерации; Игорь Фомин, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике; Наталья Ларионова, член правления, статс-секретарь-заместитель генерального директора корпорации МСП.

Также темами обсуждения на мероприятии станут актуальные аспекты развития и оснащения общедоступных мест для занятий спортом в парках, рекреационных зонах и лесных участках; спортивной инфраструктуры в городе, реконструкции и эксплуатации спортивных объектов, оснащения районов малыми спортивными объектами; кластерный подход к развитию горнолыжных комплексов в регионах; проблемы малого и среднего бизнеса в индустрии спорта; применение искусственного интеллекта в спорте и др. В формате двухдневной сессии будут происходить дискуссии не только между бизнесом и властью, но и в форматах "бизнес-бизнес" и "власть-власть".

Впервые на мероприятии, в рамках повышения квалификации, пройдет обучение различных групп участников от представителей спортивных школ до руководителей спортивных объектов. Итогом работы Конгресса станет принятие и утверждение важных документов, которые позволят скорректировать и дополнить существующие федеральные программы, начать проектировать ключевые направления деятельности в отрасли, включая национальные проекты.

Итогом работы конгресса станет создание регионального межведомственного координационного совета по развитию массового спорта в федеральных округах и запуск масштабной федеральной программы "Россия – страна массового спорта".

В приветственном слове гостям и участникам Wintercongress-2019 президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил важность и уникальность мероприятия, на площадке которого решаются актуальные проблемы отечественного спорта и определяются эффективные пути их решения.

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