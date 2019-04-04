Тригубчак присоединилась к флешмобу по отращиванию бороды

В Инстаграме продолжается флешмоб от блоггера Евгения Савина и брендов Alpen Gold, Oreo, TUC, Dirol и Halls, главный приз, напомним, – поездка на чемпионат мира по хоккею-2019 в Словакии. Чтобы принять в нем участие, нужно выложить фото с бородой и поставить хэштеги #брутальныйхоккей и #хочувсловакию.
К флешмобу уже присоединились журналисты Нобель Арустамян, Роман Нагучев, Карен Адамян, а бывшая участница Ice Girls "Салавата Юлаева", хоккейный корреспондент Ульяна Тригубчак.
Ну все, теперь у меня новая цель! 🎯 Попасть на чемпионат мира по хоккею, а затем на олимпиаду😜 ЧМ-2019 в Словакии не так уж далеко, так что теперь моя очередь испытать удачу и принять участие во флешмобе с возможностью выиграть поездку на мировое первенство по хоккею 😄🏒 По условиям нужно выложить селфи или фотку с бородой (а у меня как раз есть одна такая), поставить хэштеги #брутальныйхоккей и #хочувсловакию 🧔🏻 @nafikov13, передаю эстафету тебе, у тебя крутая борода!😜👍🏼 Вроде бы это все, осталось надеяться на победу, ждать и кушать вкусняшки от Alpen Gold, Oreo, TUC, Dirol, Halls, чтобы выиграть другие крутые призы! 👀😛 . #хоккей #чемпионатмира #словакия #шоколад #эстафета #челлендж #флэшмоб #2019 #slovakia #hockey #championship #chocolate #challenge
Победителем можно стать не только опубликовав фото в Инстаграме , но можно попытать удачу и в розыгрыше призов.