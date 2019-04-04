Тригубчак присоединилась к флешмобу по отращиванию бороды

В Инстаграме продолжается флешмоб от блоггера Евгения Савина и брендов Alpen Gold, Oreo, TUC, Dirol и Halls, главный приз, напомним, – поездка на чемпионат мира по хоккею-2019 в Словакии. Чтобы принять в нем участие, нужно выложить фото с бородой и поставить хэштеги #брутальныйхоккей и #хочувсловакию.

К флешмобу уже присоединились журналисты Нобель Арустамян, Роман Нагучев, Карен Адамян, а бывшая участница Ice Girls "Салавата Юлаева", хоккейный корреспондент Ульяна Тригубчак.

Победителем можно стать не только опубликовав фото в Инстаграме , но можно попытать удачу и в розыгрыше призов.