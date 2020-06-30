Toyota Gazoo Racing подготовит GR Supra для дрифта и представит серийные автомобильные линейки

GR-Sport Toyota впервые в России поддержит подготовку гоночного автомобиля для профессионального дрифта: новая GR Supra дебютирует в сезоне-2020 гран-при Российской дрифт серии (RDS GP). За рулем автомобиля выступит атлет Toyota Gazoo Racing, двукратный вице-чемпион РДС Никита Шиков.

«Точно так же, как лучшие атлеты мира выясняют предел собственных возможностей на Олимпийских играх, автомобильные компании участвуют в гонках, чтобы через битвы на трассе находить пути для создания технологий завтрашнего дня», — сказал основатель Toyota Motor Corporation Киичиро Тойода

Toyota Gazoo Racing — заводское автоспортивное подразделение компании, которое занимается разработкой и постройкой гоночных прототипов, участием в чемпионатах различного уровня, а также созданием серийной спортивной линейки Toyota. Подразделение было образовано в 2015 году, но история участия Toyota в автогонках началась задолго до этого. С 1957 года более 60 лет интересы Toyota в различных дисциплинах представляли разные команды и коллективы, пока президент компании Акио Тойода не принял решение объединить все автоспортивные активности бренда под одной «крышей» Toyota Gazoo Racing. В настоящее время команды Gazoo Racing выступают практически во всех главных автоспортивных чемпионатах мира, включая ралли «Дакар», чемпионат мира по кольцевым гонкам на выносливость (WEC) и чемпионат мира по ралли (WRC), а также во множестве локальных чемпионатов.

В настоящий момент линейка серийных моделей Gazoo Racing включает в себя спортивные автомобили повышенной мощности для дорог общего пользования (GR) и спортивные серии популярных моделей со стилистическими дополнениями интерьера и экстерьера, доступные большему количеству поклонников бренда и автоспорта (GR-S).

Автомобиль для российского чемпионата по дрифту получит ряд эксклюзивных решений, которых нет в уже существующих в Японии и США дрифт-карах GR Supra. Оснащенный 1000-сильным двигателем, кулачковой коробкой передач, дрифтовой подвеской спорткар получит новые кузовные панели из карбон-кевлара и уникальную ливрею, выполненную в фирменной стилистике гоночных автомобилей Toyota Gazoo Racing. Спорткар GR Supra не только сохранит узнаваемый облик культовой модели, но и ряд технических решений от серийного купе. В HGK Motorsport по совету специалистов Toyota Gazoo Racing оставили неизменными стандартный рулевой вал и стандартные же крепления сидений на кузове. Для профессионального дрифта это уникальный подход, который стал дополнительным подтверждением правильного выбора GR Supra в качестве базы для дрифт-кара.

Линейка Toyota Gazoo Racing в России в 2021 году пополнится сразу несколькими моделями в спортивном исполнении GR-Sport. Уже в январе следующего года на российском рынке будут представлены специальные версии Toyota Corolla и Toyota C-HR в спортивном дизайне. Отличительными чертами моделей GR-Sport, помимо фирменного бейджа, станут экстерьерный спорт-пакет с акцентами черного глянцевого цвета, включая крышу, решетку радиатора, зеркала, молдинги и другие элементы; спойлер на крышке багажника и двухцветные колесные диски GR-Sport.