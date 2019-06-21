Tissot представил новую серию часов Chrono XL 3x3 Street Basketball на турнире Moscow Open

7 и 8 июня в России прошел статусный стритбольный турнир Moscow Open. Он состоялся в Москве в "Парке Горького". Сам турнир привлек не только массу профессионалов по игре 3х3, но и большое количество любителей уличного баскетбола. Кроме игр, зрители увидели и другие ивенты.

Так, организаторы сделали уникальную зону с коллекцией кроссовок суперзвезд НБА Леброна Джеймса из "Лейкерс" и Кевина Дюранта из "Голден Стейт". Среди специальных гостей были чемпион НБА-2016 Тимофей Мозгов и победитель Евролиги-2019 Никита Курбанов. Звезды приняли участие в баскетбольных конкурсах и провели фото и автографсессию.

Бренд Tissot является многолетним спонсором Moscow Open, а также глобальным партнером FIBA3x3. В ходе стритбольного уик-энда швейцарская компания представила специальную серию часов Chrono XL 3x3 Street Basketball. Основанные на модели Chrono XL 2017 года, они получили элементы, связывающие их со стритболом. Печатный декор циферблата похож на сетку уличной площадки, а обрамляет его винтажное PVD-покрытие. На задней крышке швейцарского кварцевого хронографа диаметром 45 мм выгравирован логотип FIBA "3x3". Часы поставляются с двумя ремешками – разноцветным в стиле граффити и кожаным черным, с фирменной системой быстрой замены. Кстати, ремешки часов выполнены из кожи, используемой компанией Spalding при изготовлении официальных баскетбольных мячей для Национальной баскетбольной ассоциации. Так же кварцевый хронограф диаметром 45 мм изготовлен из нержавеющей стали, а стрелки, в том числе и стрелки хронографа, выполнены в характерном для баскетбола оранжевом цвете.

Chrono XL 3x3 Street Basketball.

Компания Tissot – первый часовой бренд, который является официальным поставщиком часов сильнейшей баскетбольной лиги мира и хронометристом, представившим специальные фирменные счетчики времени на атаку (Buzzer Beater). Созданием специальной серии Chrono XL 3x3 Street Basketball бренд Tissot подчеркивает важность партнерского сотрудничества с заокеанской лигой, сообщает пресс-служба швейцарской компании.

Chrono XL 3x3 Street Basketball.

Chrono XL 3x3 Street Basketball.

Что касается Moscow Open-2019, то по традиции в финальной части турнира приняло участие 16 команд со всего мира, в том числе лидеры мирового рейтинга ФИБА 3х3 – Novi Sad и Riga Ghetto. От России в соревновании приняли участие три команды, одна из них Gagarin, которая выиграла Moscow Open-2018. В итоге победу на турнире в 2019 году одержали игроки Novi Sad (Сербия), которые в финале победили Princeton (США). Третьими на пьедестале оказались российские баскетболисты команды Gagarin.