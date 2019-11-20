Представлена новый Hyundai Sonata

В учебном центре Hyundai Training Academy автоконцерн представил Hyundai Sonata восьмого поколения и новый проект по онлайн-бронированию.

Sonata восьмого поколения — первый седан бренда, созданный в соответствии с новой стилистикой «чувственной спортивности». Изменения коснулись дизайна экстерьера и интерьера, систем безопасности, а также набора опций. Клиенту на выбор доступны два бензиновых двигателя — новый двигатель семейства Smartstream 2,5 MPi и Nu 2,0 MPi — оба работают в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

«Hyundai Sonata всегда пользовалась высоким спросом на мировом рынке. Это одна из самых проверенных и успешных моделей бренда среди покупателей. Сегодня компания представила абсолютно новый, не похожий на предыдущие поколения автомобиль», — сказал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

В России Hyundai Sonata доступна в шести комплектациях: Classic, Comfort, Style, Elegance, Business и Prestige. В базовой версии модель можно приобрести по максимально рекомендованной розничной цене от 1 499 000 рублей. В топовой комплектации Prestige стоимость авто составит от 1 999 000 рублей.

20 ноября также запущена онлайн-платформа бронирования для восьмого поколения Hyundai Sonata. Потенциальные покупатели могут зарезервировать автомобиль из находящихся в наличии, заказать его доставку в выбранный дилерский центр, где в течение 48 часов с момента бронирования подписать договор на приобретение и внести предоплату.