Определен полный кард турнира по ММА на ВЭФ-2019 с участием Шлеменко

Пять боев включены в программу международного турнира по смешанным единоборствам Roscongress Vladivostok Combat Night, который пройдет 5 сентября во Владивостоке в рамках спортивной программы V Восточного экономического форума.

Многократный чемпион мира по тайскому боксу Алексей Кудин из Белоруссии, одержавший 24 победы в ММА, встретится с победителем и призером всероссийских турниров по боксу Дмитрием Исаченко из Приморья. Еще один житель Владивостока Григорий Сиренко, зарекомендовавший себя ярким нокаутером на турнирах по панкратиону, сразится с Григором Григоряном. Любомира Галкина и Полина Кобзева, дебютирующие на профессиональном уровне.

Главным событием турнира, как уже отмечалось, станет бой между россиянином Александром Шлеменко и американцем Крисом Ханикаттом. Шлеменко — двукратный победитель «Гран-при» и многократный чемпион американского промоушена Bellator, за карьеру он выиграл 58 из 70 боев. Ханикатт выиграл 11 из 14 боев. Организаторами турнира выступили компания «Телеспорт Медиа» и Фонд Росконгресс. Турнир пройдет на борту круизного лайнера Costa Venezia.

Полный кард турнира

До 70 кг. Евгений Рязанов — Илья Цигельников

До 70 кг. Полина Кобзева — Любомира Галкина

До 80 кг. Григор Григорян — Григорий Сиренко

Cвыше 91 кг. Алексей Кудин (Белоруссия) — Дмитрий Исаченко

До 84 кг. Александр Шлеменко — Крис Ханикатт (США)