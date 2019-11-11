Новый RAV4 представят атлеты Team Toyota Russia

Toyota в формате мультимедийного шоу RAV4story представит новый RAV4. 16-17 ноября мероприятие пройдет в Москве в павильоне Main Stage, а 23-24 ноября — в Санкт-Петербурге в выставочном центре Lenexpo.

Презентация пройдет на круговом экране, который занимает площадь свыше 600 квадратных метров. С экрана о новинке расскажут атлеты из команды Team Toyota Russia — маунтинбайкер Павел Алехин, дрифтер Никита Шиков, сноубордист Игорь Ильиных и мотофристайлер Алексей Колесников.

В новом поколении RAV4 встает на одну ступеньку с большими внедорожниками Toyota, получив новый дизайн, улучшенную проходимость, повышенную управляемость. Поэтому для четырех новых RAV4 созданы четыре специальные зоны в стилистике естественной среды обитания автомобиля. Конструкции будут оформлены в виде песчаных и каменистых поверхностей, снега, льда и дорожных склонов.

Гости мероприятия смогут познакомиться с реальными автомобилями и с их 3D-версией в интерактивных зонах дополненной реальности. Помимо шоу и VR, также запланированы автограф-сессия с атлетами и экстрим-фотозоны для селфи.