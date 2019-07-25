Mitsubishi представила новый Pajero Sport

Сегодня в Таиланде Mitsubishi motors corporation (MMC) представила новый среднеразмерный внедорожник Pajero Sport и объявила о его старте продаж.

Pajero Sport получил новый внешний вид, дополненный обновленным интерьером. Кроме того, в автомобиль был интегрирован обновленный легко читаемый 8-дюймовый цветной ЖК-дисплей, а открытием и закрытием крышки багажника теперь можно управлять со смартфона.

Обновленный интерьер Pajero Sport.

"Pajero Sport является одной из глобальных стратегических моделей MMC, только в 2018 финансовом году было продано 77 000 единиц этой модели по всему миру. Новый Pajero Sport, производимый на заводе Laem Chabang компании Mitsubishi Motors (Таиланд) Co.,Лимитед., будет продаваться примерно в 90 странах, включая Филиппины и Австралию. Для России будет налажено локальное производство", – сообщает пресс-служба компании.

Новый Pajero Sport.

Ходовые характеристики автомобиля:

– 2,4-литровый турбодизель Mivec и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

– Улучшенные характеристики безопасности с добавлением ассистентов для безопасной смены полосы движения: Lane Change Assist (LCA) и Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

– Новый Pajero sport по-прежнему оборудуется системой полного привода Super-Select 4WD-II