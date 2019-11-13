Компания «ПОЛИСАН» открыла научно-технологический центр в Санкт-Петербурге
6 ноября одна из крупнейших российских компаний по производству лекарств «ПОЛИСАН» открыла научно-технологический центр (НТЦ). В церемонии открытия принимали участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Юрий Калабин, генеральный директор ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» Александр Борисов, директор по науке ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» Алексей Коваленко.
Новый шестиэтажный корпус НТЦ предназначен для реализации следующих этапов создания лекарственных препаратов: разработки состава, технологии, аналитических методик, исследования стабильности. В НТЦ будет проводиться наработка опытных серий твердых, мягких и жидких лекарственных форм новых и выпускаемых препаратов, тесты и анализ полученных образцов новых препаратов, разработка и совершенствование аналитических методик и практик, применяемых в производстве фармацевтического завода. НТЦ состоит из 3-х функциональных блоков — технологический, центр стабильности, лабораторный.
«В этом году фирма «ПОЛИСАН» отмечает свое 27-летие. Мы начинали с нуля, а сегодня в компании почти 1 500 сотрудников, около 40 000 кв. м промышленных площадей, завод по производству фармацевтических субстанций в Белгороде и, как очередной этап нашего развития, — наш новый научно-технологический центр общей площадью около 5000 кв. м, — отметил на церемонии Александр Борисов. — Его открытия наши научные подразделения ждали не один год. Моя позиция и как руководителя, и как учредителя, — для науки ничего не жалко, потому что наука — это движение вперед, это перспективы. Нашим основным приоритетом является создание инновационных оригинальных лекарственных препаратов с высокой фармакологической эффективностью и безопасностью и внедрение их в медицинскую практику. Именно поэтому мы инвестировали очень серьезные средства в строительство НТЦ и уверены, что центр поможет нам в ближайшие 2-3 года выпустить на рынок новые оригинальные препараты и расширить показания существующих, чтобы как можно качественнее оказывать медицинскую помощь пациентам не только в нашей стране, но и за рубежом».
Благодаря открытию НТЦ будут созданы дополнительные рабочие места, в том числе для высоко квалифицированных специалистов химических и фармацевтических специальностей. В целом НТЦ рассчитан на 150 рабочих мест.
Строительство НТЦ, общей площадью 4 844 кв. м, началось в августе 2017 года. Общая площадь застройки составила 869 кв. м, высота здания — 32,8 м. Реализовывали строительство НТЦ более 20 российских и иностранных компаний с ежедневной численностью на объекте около 100 человек. Введение в эксплуатацию НТЦ — заключительный этап большого инвестиционного проекта компании «ПОЛИСАН», который также включал в себя реконструкцию производственных мощностей и расширение складских площадей. Общий объем инвестиций в проект составил более 4,5 миллиарда рублей. Решением правительства Санкт-Петербурга в январе 2017 года данный проект был признан стратегическим инвестиционным проектом города, а фирма «ПОЛИСАН» получила статус стратегического инвестора.