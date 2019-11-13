Компания «ПОЛИСАН» открыла научно-технологический центр в Санкт-Петербурге

6 ноября одна из крупнейших российских компаний по производству лекарств «ПОЛИСАН» открыла научно-технологический центр (НТЦ). В церемонии открытия принимали участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Юрий Калабин, генеральный директор ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» Александр Борисов, директор по науке ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» Алексей Коваленко.

Церемония открытия НТЦ.

Новый шестиэтажный корпус НТЦ предназначен для реализации следующих этапов создания лекарственных препаратов: разработки состава, технологии, аналитических методик, исследования стабильности. В НТЦ будет проводиться наработка опытных серий твердых, мягких и жидких лекарственных форм новых и выпускаемых препаратов, тесты и анализ полученных образцов новых препаратов, разработка и совершенствование аналитических методик и практик, применяемых в производстве фармацевтического завода. НТЦ состоит из 3-х функциональных блоков — технологический, центр стабильности, лабораторный.

«В этом году фирма «ПОЛИСАН» отмечает свое 27-летие. Мы начинали с нуля, а сегодня в компании почти 1 500 сотрудников, около 40 000 кв. м промышленных площадей, завод по производству фармацевтических субстанций в Белгороде и, как очередной этап нашего развития, — наш новый научно-технологический центр общей площадью около 5000 кв. м, — отметил на церемонии Александр Борисов. — Его открытия наши научные подразделения ждали не один год. Моя позиция и как руководителя, и как учредителя, — для науки ничего не жалко, потому что наука — это движение вперед, это перспективы. Нашим основным приоритетом является создание инновационных оригинальных лекарственных препаратов с высокой фармакологической эффективностью и безопасностью и внедрение их в медицинскую практику. Именно поэтому мы инвестировали очень серьезные средства в строительство НТЦ и уверены, что центр поможет нам в ближайшие 2-3 года выпустить на рынок новые оригинальные препараты и расширить показания существующих, чтобы как можно качественнее оказывать медицинскую помощь пациентам не только в нашей стране, но и за рубежом».

Благодаря открытию НТЦ будут созданы дополнительные рабочие места, в том числе для высоко квалифицированных специалистов химических и фармацевтических специальностей. В целом НТЦ рассчитан на 150 рабочих мест.

Строительство НТЦ, общей площадью 4 844 кв. м, началось в августе 2017 года. Общая площадь застройки составила 869 кв. м, высота здания — 32,8 м. Реализовывали строительство НТЦ более 20 российских и иностранных компаний с ежедневной численностью на объекте около 100 человек. Введение в эксплуатацию НТЦ — заключительный этап большого инвестиционного проекта компании «ПОЛИСАН», который также включал в себя реконструкцию производственных мощностей и расширение складских площадей. Общий объем инвестиций в проект составил более 4,5 миллиарда рублей. Решением правительства Санкт-Петербурга в январе 2017 года данный проект был признан стратегическим инвестиционным проектом города, а фирма «ПОЛИСАН» получила статус стратегического инвестора.