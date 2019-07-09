Автофестиваль Tsunami Picnic на курорте "Игора" посетили 17 тысяч зрителей

5 и 7 июля в Санкт-Петербурге прошел шестой автофестиваль Tsunami Picnic. На мероприятие приехали около 17 тысяч поклонников автомобилей, дрифта и станс-культуры. И уже в третий раз участников масштабного фестиваля принимал всесезонный курорт "Игора".

Площадки курорта превратились в музей под открытым небом – более двухсот тюнингованных автомобилей с максимально заниженным клиренсом и отрицательным развалом колес (именно эти характеристики и являются главными в stance-проектах) представляли многообразие автомобильных брендов, стилей, расцветок. География участников-приверженцев stance-культуры – от Уфы до Белоруссии и Прибалтики.

Stance-проект.

Специальным гостем фестиваля стал действующий чемпион мира по дрифту, пилот команды "Форвард Авто" из Красноярска Георгий Чивчян. Он впервые выступал на Tsunami Picnic на своем 750-сильном Nissan Silvia S15.

"С гоночным автомобилем я в Петербурге первый раз. Очень крутая организация мероприятия, много зрителей, видно, что дрифт-движение в Санкт-Петербурге развивается, – отметил Чивчян. – Такие мероприятия, как Tsunami Picnic – это хороший способ показать аудитории, что автоспорт существует, все эти красивые гоночные автомобили участвуют в различных гонках. Очень много молодежи интересуется дрифтом, и сегодня они здесь, у всех заряд позитивных эмоций – это самое главное!"

В полном составе на курорт "Игора" приехала еще одна именитая дрифт-команда Fail Crew – вице-чемпион мира 2017 года, неоднократный чемпион Сибирского отделения Российской дрифт серии (РДС) Аркадий Цареградев со своими напарниками Евгением Лосевым и Иваном Никулиным. "Боевой" автомобиль Nissan Skyline R34 Цареградцева стал самым мощным автомобилем на фестивале – под капотом 1000 л.с.

"В этом году машин даже чуть слабее, раньше было 1200 л.с., но мы поняли, что это слишком много, и теперь мощность мотора 1000 л.с. и крутящий момент1000 Нм. Мы находимся в балансе, более того, я могу регулировать мотор с 650 до 1000 л.с. просто одной кнопкой", – сказал Цареградцев.

В ходе дрифт-проезда, в среднем, у каждого пилота ушло десять покрышек за время фестиваля. У зрителей Tsunami Picnic также была возможность испытать дрифтерских авто – весь день 6 июля проходили розыгрыши дрифт-такси.

Не меньшим вниманием публики пользовался первый российский гиперкар для дрифта Flanker F. Его создатель, участник Российской дрифт серии Сергей Кабаргин привез на курорт "Игора" cразу три автомобиля. Flanker уже второй сезон участвует в РДС, а марте этого года Кабаргин и Цареградцев установили на "Фланкерах" рекорд скорости в дрифте на льду озера Байкал – разогнавшись до 246 км/ч, гонщики выполнили парную постановку в дрифт и продолжили движение в управляемом заносе.

Flanker F.

В шоу на Tsunami Picnic выступили лучшие стантрайдеры России Марат Канкадзе, Юрий Верховников, Григорий Талдыкин, Степан Маслов. А финалом фестиваля 7 июля стали соревнования по вейку.

"Участников с каждым годом становится все больше, мы расширяем географию, и уже стало доброй традицией каждый год встречаться здесь, на фестивале Tsunami Picnic. С курортом "Игора" мы сотрудничаем третий год, в области или городе непросто найти площадку, которая была бы настолько подготовлена с точки зрения инфраструктуры и готова принимать такое большое количество людей, – отметил организатор Tsunami Picnic Дмитрий Хилимончик. – На уровне России Tsunami Picnic – очень престижное автомобильное мероприятие, а то, что он проходит в режиме загородного пикника, где люди могут отдыхать на природе, общаться, делает его особенным".