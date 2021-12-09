Роза Абитова: «Всегда мечтала выступать по правилам начала 2000-х»

Казахстанская участница турнира «Небесная грация» в интервью «СЭ» рассказала о поиске своего тренера и новом опыте на уникальных соревнованиях в Москве.

16-17 декабря на «ВТБ Арене» состоится первый экспериментальный международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация». Турнир пройдет по инициативе олимпийской чемпионки и чемпионки мира и Европы Алины Кабаевой и под эгидой ее благотворительного фонда. Соревнования будут проводиться по необычной системе, которая соединяет вводимые с 2022 года правила и правила, действовавшие в эпоху Алины Кабаевой в начале 2000-х. Цель турнира — развитие и популяризация художественной гимнастики как олимпийского вида спорта.

Среди участниц московская публика увидит 18-летнюю восходящую звезду казахстанской художественной гимнастики Розу Абитову. В прошлом году она взяла все золото Кубка Казахстана, а до этого выигрывала чемпионат Азии в юниорской команде и участвовала в Юношеских олимпийских играх.

Завидовала участницам Олимпиады-2020 в хорошем смысле

— Роза, как сейчас обстоят дела с популярностью художественной гимнастики в Казахстане?

— На самом деле гимнастика в Казахстане стала популярна после удачного выступления Алии Махсутовны Юсуповой еще на Олимпийских играх в Афинах и Пекине. И с каждым годом художественная гимнастика в Казахстане набирает обороты. Я смотрела трансляцию Олимпиады в Токио. Было очень интересно. И самый впечатляющий момент для меня — парад награждения.

— Завидовали?

— Зависть присутствовала, но в хорошем смысле этого слова. Потому что выступление на Олимпиаде — предел мечтаний каждого спортсмена!

— Почему выбрали гимнастику?

— Это завораживающий, очень красивый вид спорта. Гимнастикой я начала заниматься по своей инициативе с восьми лет. Считаю, что это был мой осознанный выбор. Но влияние оказала, конечно, поддержка и родителей, и тренера Лолы Исламкуловны Адильбековой.

— С восьми лет? Не поздно ли?

— Когда меня родители привели записывать в областную школу гимнастики, нам там прямо сказали: «Вы пришли очень поздно, по возрасту не подходите, и вообще внешние данные не годятся для гимнастики». Тогда мы пошли в другую школу и там встретились с Лолой Исламкуловной — моим первым и единственным тренером. Она, просто взглянув на меня, сказала: «Конечно, беру! Завтра пусть приходит в зал на тренировки». Вот так, к своей великой удаче, я попала к своему любимому тренеру.

Ближайшие цели — попасть на универсиаду и Азиатские игры

— Художественная гимнастика часто связана с дисциплиной. У вас не так?

— На самом деле мне очень повезло с тренером. Да, она довольно строгая, но в то же время справедливая. Всегда может оказать поддержку и выслушать. А погулять я еще успею! (Смеется.)

— Какие у вас планы на будущее? Олимпиада-2024? Может, даже задержитесь на несколько циклов?

— Не хочу заглядывать далеко в будущее, но ближайшие цели — попасть на универсиаду и Азиатские игры. Для этого мне нужно очень много работать. А до скольких лет я буду заниматься гимнастикой — время покажет.

— На турнире «Небесная грация» в Москве будут особенные правила.

— Экспериментальность турнира заключается в том, что мы возвращаемся немного в прошлое, в 2001-2005 годы, чтобы посмотреть, как справится нынешнее поколение с правилами тех лет. И да, проверить, сможем ли мы перенести эти правила в будущее с новыми поправками. В прежние годы гимнастика сильно отличалась. Она была более танцевальной, эмоциональной, ценились гибкость и трудность тела. А в наше время акцент идет на скорость и работу с предметом. Мне будет очень интересно испытать свои возможности на этом турнире и получить такой опыт.

— Вам бы хотелось соревноваться по тем правилам?

— Однозначно — да! Я всегда мечтала выступать по правилам конца 1990-х — начала 2000-х. Просматривая выступления гимнасток тех лет, понимаю, что мои физические данные подходят под те упражнения.