Екатерина Сиротина: «Участницы «Небесной грации» вписали свои имена в историю художественной гимнастики»

Главный тренер юниорской сборной России Екатерина Сиротина — о новых правилах художественной гимнастики и уникальном турнире «Небесная грация».

В Москве 16 декабря стартовал экспериментальный международный турнир «Небесная грация», организованный по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Главная особенность соревнований — гимнастки выступают по правилам, скомбинированных из самой новой версии от 2022 года и из варианта 2001-2005 годов. Гимнастки смогут выполнить столько элементов трудности тела, сколько захотят. При этом стоимость элементов взята из правил 2001-2005 годов, хотя некоторые элементы, не существовавшие в то время, пришлось оценить отдельно. Работа с предметом оценивается уже с точки зрения новых правил, которые будут действовать в ближайшем олимпийском цикле. О нюансах турнира «СЭ» рассказала главный тренер юниорской сборной России Екатерина Сиротина.

— Насколько сложно было с нуля создать новые правила художественной гимнастики, соединив самый новый и старый образцы?

— Это было безумно сложно. Перед нами стояла задача в кратчайшие сроки поднять неподъемное и объять необъятное. Я очень благодарна всей нашей команде, которая сумела воплотить идею турнира. Это команда настоящих профессионалов, которая совершила настоящий спортивный подвиг. Ведь это не просто соревнования, это бриллиант в ювелирном обрамлении. Церемонии открытия и закрытия — все со смыслом, продуманные до мельчайших деталей! Знаете, когда ты создаешь что-то новое и действительно уникальное, то нет ничего невозможного. Это исторический момент для художественной гимнастики. Потому что у меня есть какое-то внутреннее ощущение, что пусть не сразу после турнира, а спустя какое-то время, но нас ждут какие-то изменения в правилах нашего вида спорта.

— Насколько гимнастика, которую мы видим на «Небесной грации», отличается от той, что демонстрировалась в последние годы?

— Главное — это нелимитированная сложность. Девочки делают абсолютно все, на что способны, ни в чем себя не ограничивая. И тут уже кто какую планку себе ставит... Мне кажется, это очень здорово. Гимнасткам, конечно, совсем непросто. Ведь сейчас рубежное время перехода от старых правил к новым, а тут еще нужно было отложить это в сторону и заняться творчеством. Это эксперимент, но я считаю, что девочки, которые приняли этот вызов, — большие молодцы. Их имена будут вписаны в историю художественной гимнастики заглавными буквами.

— Есть вероятность, что международная федерация посмотрит на «Небесную грацию» и снова что-то поменяет в правилах?

— В этом и состоит идея, которую заложили в эти соревнования. Наша главная цель — дать возможность тренерам и гимнасткам двигаться вперед. Сделать так, чтобы наш вид спорта развивался и становился только прекраснее, а не превращался в набор стандартных элементов.