Восточная сказка. В Катаре состоялся «Кубок "Небесная грация"»

Чемпионкой международного турнира по художественной гимнастике среди сениорок стала Мария Борисова.

В Дохе с успехом прошел международный турнир «Кубок "Небесная грация"», который был организован по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой уже в четвертый раз. Соревнования собрали гимнасток из 25 стран. Титул чемпионки в многоборье среди взрослых (сениорок) завоевала россиянка Мария Борисова. Впервые в рамках турнира были представлены групповые упражнения и преюниорки (2013 г.р. и младше). А в финале зрители увидели красочный гала-концерт и флешмоб «Дружба», в котором приняли участие действующие спортсменки, а также олимпийские чемпионки Алина Кабаева, Юлия Барсукова, Александра Тимошенко, Лори Фанг и Евгения Канаева в сопровождении певицы Рагды Ханиевой.

Победительница «Кубка "Небесная грация"» Мария Борисова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

«Правила диктуют развитие»

Одна из самых талантливых молодых гимнасток планеты, 17-летняя Мария Борисова, подтвердила в столице Катара свой статус восходящей звезды. Спортсменка Академии «Небесная грация» и ученица Ирины Гусаровой лучше всех справилась с выступлениями, завоевав золото в многоборье, а также в упражнениях с лентой и скакалкой. Правда, самый престижный титул дался вице-чемпионке Игр БРИКС в многоборье непросто — Мария совершила несколько потерь. Но неудачи Борисова компенсировала за счет высококлассного исполнения других элементов и в итоге опередила главных конкуренток — Алину Горносько из Белоруссии (серебро) и Тахмину Икромову из Узбекистана (бронза).

Турнир проводился по правилам Международной Ассоциации клубов «Небесная грация», которые направлены на то, чтобы раскрыть потенциал каждой гимнастки. В них поощряется гибкость, оригинальные элементы, которые порой не оцениваются по достоинству по правилам Международной федерации (FIG). Помимо прочего, на турнирах под эгидой Ассоциации представлены упражнения со скакалкой, которые уже более 10 лет не проводятся на взрослых соревнованиях FIG.

«На этот турнир заявилось очень много стран. Эти дети приняли вызов, — отметила олимпийская чемпионка Алина Кабаева. — Вызов, потому что соревновались по другим правилам. И у них получилось, и им действительно это нравится. Мы сами видим, что это делает наш вид спорта более зрелищным, красивым. Правила диктуют развитие. Каждая гимнастка может показать свой талант, свои уникальные элементы, и за эти элементы она получит хорошую оценку. Так что риск будет оправдан. И в будущем будем вместе развивать художественную гимнастику».

Призеры-сениорки получили брошки в виде именного элемента олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, а Мария Борисова - мини-копию главного трофея турнира. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Трехкратной победительницей в отдельных видах на арене Aspire Dome стала призер Олимпиады-2020 Алина Горносько из Белоруссии. «Этот турнир большой, красивый и атмосферный. Интрига сохраняется здесь до самого конца, — прокомментировала свое выступление белорусская спортсменка. — Правила сложные и необычные. Все гимнастки выступают с разным подходом, с разной идеей — это интересно. Вообще, такое соперничество — здорово и круто».

В целом на турнире взрослых были представлены три десятка гимнасток. «Было очень интересно узнать правила «Небесной грации» и выступить на этом турнире, — рассказала участница из Казахстана Айбота Ертайкызы, занявшая в многоборье седьмое место. — Мы поменяли программу под правила «Небесной грации». Добавились тройные элементы, интересные мастерства, риски. Было очень любопытно попробовать элементы, прыжки, которые когда-то делала Алина Маратовна. И то, что они сейчас высоко оцениваются, дает возможность девочкам снова повторять эти элементы. Самое главное было показать все, на что я способна, сделать чисто все свои программы, как я могу».

Болельщики на турнире в Катаре. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

«Грандиозное событие»

Каролина Тарасова из Донецка завоевала золотую медаль в упражнении с лентой по программе юниорок, а также стала второй с обручем и мячом. «Я испытала очень много эмоций. Очень счастлива, что поборолась за медали, — поделилась эмоциями 14-летняя спортсменка. — Довольно хорошо выступила. Булавы, конечно, могла бы и лучше. Но я очень довольна собой. У меня были сложные контрольные тренировки с Алиной Маратовной Кабаевой и Евгенией Михайловной Елисеевой. Эти занятия мне помогли не так волноваться на соревнованиях. В Дохе хорошие условия. Мне тут понравилось. Очень хороший зал, красиво все организовали в стиле Востока. Хорошие ковры, и люди здесь очень добрые».

«Соревнования организованы на высочайшем уровне. Очень красиво. Все гимнастки, которые принимали участие в соревнованиях, великолепны, — поделилась впечатлениями представительница клуба «Цзиньманьсин» из Китая Ван Янгаоцин. — Была возможность поучиться у хороших спортсменок чему-то новому. Международная Ассоциация клубов «Небесная грация» дала огромный толчок развитию художественной гимнастики во всех странах, каждому клубу. И новый турнир поднял это на более высокий уровень».

В судейскую коллегию турнира входили представители Кубы, Словакии, Мексики, Венгрии, Индии, Египта, Нидерландов, Китая, Болгарии, Белоруссии, России и других стран. «Интересные правила, очень доступные для гимнасток и очень понятные для судей, — приводит мнение судьи из Катара Марты Ростобуровой телеграм-канал «Небесная грация». — Благодаря им мы в основном стремимся в перерастяжку, в большие амплитуды. И это плюс гимнасткам за то, что они действительно стараются и работают. В этот раз накануне турнира была программа для всех судей, чтобы мы прошли в первую очередь экзамен. Это на самом деле было немного волнительно, но справились. Мои гимнастки очень ждали этот турнир. Это грандиозное событие для нас, для Катара, потому что это впервые — такие огромные соревнования в этом прекрасном зале. Это супер!»

Выступление Дины и Арины Авериных. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Новый уровень и неверо ятный опыт

В церемонии награждения победителей и призеров приняли участие пять олимпийских чемпионок — Алина Кабаева, Лори Фанг, Александра Тимошенко, Юлия Барсукова и Евгения Канаева. «Для меня это был праздник, — рассказала после церемонии победительница соревнований в многоборье Мария Борисова. — Очень положительные эмоции. Но были моменты, где я задумывалась, была сосредоточена и анализировала свои ошибки. Очень разнообразный получился турнир. Мне особенно приятно, что Алина Маратовна привезла сюда девочек из других городов, и они поддерживали нас на трибунах. Наверное, это самые приятные эмоции от соревнований — после выступления махать зрителям и показывать им сердечки. Турниры «Небесной грации» отличаются тем, что здесь есть пятый вид — скакалка, что невероятно интересно. И также здесь свои правила и больше элементов, что делает программы более насыщенными».

Во время заключительного гала-концерта на ковер арены Aspire Dome вышли звездные россиянки Арина и Дина Аверины. Вместе со спортсменками из Катара, Азербайджана, Узбекистана, Нижнего Новгорода и Академии художественной гимнастики «Небесная грация» они представили номер «Арабский» — историю восточных стран под завораживающие мотивы. Впервые этот номер они показали на фестивале «Алина» в 2024 году, его постановщик — Ирина Зеновка. В гала-концерте также участвовали 12-летний воспитанник Академии танца Бориса Эйфмана Мартин Абжалимов, артисты ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, ансамбля танца «Вайнах», хореографический ансамбль «Березка», театр балета Бориса Эйфмана, хор Сретенского монастыря, Кубанский казачий хор, балалаечник Андрей Киряков и певица Рагда Ханиева.

Многие участницы турнира провели тренировочные сборы в Академии «Небесная грация» Алины Кабаевой, расположенной на федеральной территории «Сириус». Например, для подготовки к соревнованиям в Катаре сюда приезжали групповички из Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, а также гимнастки-личницы из Москвы (Алиса Медведева, Полина Фролова), Ульяновска (Виктория Беспалова, Аделина Низамутдинова), Нижнего Новгорода (Владислава Николаенко), с Кубы (Изабелла Рохас, Лизабет Годалес), с Филиппин (Брианна Лабадан), из Венесуэлы (Химена Домингес), Гватемалы (Даниэлла Гонзалес), Киргизии (Асель Арапова). Они готовились со специалистами Академии, а все расходы покрыла Международная Ассоциация клубов «Небесная грация».

Самой юной победительницей турнира в Дохе стала воспитанница Академии «Небесная грация» Вероника Малинина из Санкт-Петербурга. Она завоевала золотую медаль многоборья среди преюниорок по итогам трех видов. «Я старалась выступать эмоционально, чтобы понравилось и судьям, и зрителям, чтобы всем понравилось, и себе тоже, — рассказала 11-летняя спортсменка. — Волнение было, но несильное, чуть-чуть. Я старалась себя успокоить, что я все умею, у меня все получится, все отработано. Не все виды получились хорошо, но я буду стараться дальше. Сейчас буду исправлять ошибки, чтобы в следующий раз получилось».

Участницы «Кубка "Небесная грация"» 2024 года. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Сениорки. Индивидуальная программа

Многоборье

1. Мария Борисова (Россия, «Небесная грация») — 124,05

2. Алина Горносько (Белоруссия) — 122,55

3. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 120,65

Финалы отдельных видов*

Скакалка

1. Мария Борисова (Россия, «Небесная грация») — 29,15

2. Алина Горносько (Белоруссия) — 28,40

3. Наталья Усова (Узбекистан) — 25,95

Обруч

1. Алина Горносько (Белоруссия) — 33,00

2. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 32,00

3. Полина Фролова (Россия) — 29,90

Мяч

1. Алина Горносько (Белоруссия) — 31,50

2. Мария Борисова (Россия, «Небесная грация») — 31,05

3. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 29,40

Булавы

1. Алина Горносько (Белоруссия) — 32,70

2. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 30,75

3. Мария Борисова (Россия, «Небесная грация») — 29,90

Лента

1. Мария Борисова (Россия, «Небесная грация») — 32,55

2. Алина Горносько (Белоруссия) — 30,85

3. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 29,90

Сениорки. Групповое упражнение

5 обручей

1. Сборная Узбекистана — 33,20

2. Сборная Белоруссии — 33,05

3. СШОР № 16 (Нижний Новгород, Россия) — 32,20

3 ленты, 2 мяча

1. СШОР № 16 (Нижний Новгород, Россия) — 31,20

2. Сборная Узбекистана — 29,30

3. Сборная Белоруссии — 28,15

* По правилам в финалах отдельных видов на пьедестале может быть только одна гимнастка от страны.