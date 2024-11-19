Праздник спорта и красоты. В Катаре стартует «Кубок "Небесная грация"»

В Дохе выступят гимнастки из 25 стран.

Международный турнир «Небесная грация» проводится по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой с 2021 года. На этот раз он состоится в Дохе с 20 по 22 ноября и станет одним из самых ярких событий года в художественной гимнастике. В соревнованиях в столице Катара примут участие спортсменки из 25 стран.

В финале зрителей ждет красочное гала-шоу, в котором выступят не только участницы турнира, но и другие гимнастки, в том числе заслуженные мастера спорта Дина и Арина Аверины.

Четыре года успеха

Первый турнир «Небесная грация» прошел три года назад в Москве на «ВТБ Арене». Главной особенностью соревнований стали уникальные правила, объединившие стандарты начала 2000-х — «золотого века» художественной гимнастики — и современные требования к работе с предметом, которые прописаны в регламентах Международной федерации FIG. Экспериментальный формат позволил спортсменкам показать уникальность и разнообразие самого прекрасного вида спорта. В 2021 году столичные болельщики и телезрители увидели участниц из 13 стран.

Через год соревнования приехали на черноморское побережье. В декабре 2022-го турнир принимала федеральная территория «Сириус» — турнир был приурочен к открытию Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. В нем выступили гимнастки из 14 стран, а в программу соревнований вернулось упражнение со скакалкой, ныне исключенное из взрослой программы правил FIG.

В 2023 году международный турнир впервые прошел за пределами России — в Пекине. Именно в столице Китая в программу впервые были включены выступления юниорок. Всего за все время проведения соревнований в них приняли участие гимнастки из 25 стран. А абсолютной чемпионкой три года подряд становилась российская прима Лала Крамаренко.

— Я очень благодарна Алине Кабаевой за то, что приглашает нас каждый год, — говорила Мануэла Гальего из Колумбии на международном турнире «Небесная грация» — 2023. — Для всех гимнасток это прекрасная возможность раскрыть свой потенциал. На этом турнире мы можем исполнять свои мечты. Правила «Небесной грации» немного сложные. Но, преодолевая трудности, мы растем и двигаемся вперед, учимся у русских и других сильных спортсменок.

Турнир в Дохе обещает много интересного. Впервые в рамках соревнований будут представлены групповые упражнения — спортсменки будут выступать в отдельных видах по программе сениорок. В индивидуальной программе сениорки будут участвовать как в многоборье, так и в отдельных видах, юниорки — только в отдельных видах.

Каждый турнир традиционно завершается гала-концертом. В Дохе в нем помимо гимнасток примут участие Государственный академический ансамбль танца «Вайнах», Государственный академический хореографический ансамбль «Березка», Санкт-Петербургский государственный театр балета Бориса Эйфмана, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, хор Сретенского монастыря, Кубанский казачий хор, танцор Мартин Абжалимов, балалаечник Андрей Киряков и певица Рагда Ханиева. Яркой точкой международного турнира станет флешмоб с участием олимпийских чемпионок.

Главный трофей турнира «Небесная грация». Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Развитие художественной гимнастики в России и мире

Организатор турнира в Катаре — Международная Ассоциация клубов «Небесная грация», которая была основана в начале 2023 года. Ее главной целью стали развитие и популяризация художественной гимнастики в России и мире. Сегодня Ассоциация насчитывает 250 партнеров. Она стала еще одной площадкой, которая поддерживает перспективных спортсменок и дает им возможность выступать на крупных международных турнирах. Дебют команды «Небесной грации» как сборной мира состоялся минувшим летом на Играх БРИКС в Казани, где гимнастки завоевали 14 медалей. Также представители «Небесной грации» из России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана с успехом выступили на турнирах в Италии, Азербайджане и Венгрии.

— Гимнастки из моего клуба очень ждали девочек из «Небесной грации», — рассказала во время турнира Golden Autumn Cup в Будапеште главная судья соревнований Ирина Берек. — Мы давно уже не видели такой красоты, такой гимнастики. У многих наблюдателей глаза были как чашки, рты открыты. Мне очень приятно, что теперь наши девочки увидели, куда можно стремиться.

Отбор спортсменок на международный «Кубок "Небесная грация"» в 2024 году проходил на межрегиональных и всероссийских соревнованиях, а также на международном турнире «Гран-при "Небесная грация"» в Минске. Всего Ассоциация провела 12 турниров, на которых выступили более 2000 гимнасток из разных стран.

В 2025 году Ассоциация планирует провести 30 межрегиональных соревнований для отбора на четыре всероссийских турнира, три международных этапа «Гран-при», которые станут квалификационными стартами к новому «Кубку "Небесная грация"». Кроме того, планируется и международный турнир «Игры стран», который станет отборочным на Игры стран СНГ.

Большую роль в деятельности Ассоциации играет Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Миссия Академии — развитие художественной гимнастики по всему миру и приобщение детей к спорту, в котором соединяются эстетика, сила и грация. В академии регулярно проходят сборы региональных команд и клубов. Кроме того, сюда для подготовки к турнирам самого высокого уровня приезжают спортсменки из разных уголков мира. Среди гостей — гимнастки с Филиппин, Кубы, из Конго, Киргизии, Венесуэлы, Китая, Гватемалы и других стран. Во время таких сборов все спортсменки живут, тренируются и готовятся к стартам с тренерами Академии.

На сегодняшний день в Академии постоянно живут и тренируются 36 юных спортсменок из разных регионов России. У них есть возможность учиться в президентском лицее «Сириус», а помогают им во всем тьюторы, которые следят, чтобы обучение органично встраивалось в процесс тренировок. Все расходы берет на себя Академия. Кроме того, с 2023 года здесь начали работу группы дополнительного образования для дошкольников. Основной акцент — на комплексное развитие детей, а обучение, которое частично проходит на английском языке, включает художественную гимнастику, хореографию, ритмику, а также занятия на развитие логики и интеллекта.