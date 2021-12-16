Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Яна Кудрявцева посетила турнир «Небесная грация» в качестве почетного гостя.

Кудрявцева всегда считалась одной из самых ярких и харизматичных наших гимнасток. Поэтому особенно интересно было узнать мнение Яны о новаторской системе правил, по которой проходит в Москве турнир «Небесная грация». Организатором соревнований выступает Благотворительный фонд олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

На этом уникальном турнире гимнастки соревнуются по правилам, которые объединяют правила 2001-2005 годов и новый регламент, который вступает в силу с 2022 года. По замыслу инициаторов турнира, гимнастки получили возможность выполнять неограниченное количество элементов трудности тела. Что позволяет спортсменкам продемонстрировать их выдающиеся возможности и уйти от стандартизированных программ с одинаковыми элементами.

Яна Кудрявцева наблюдает за программой Лалы Крамаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Я делала акцент на работу с предметом, по новым правилам мне было бы сложно

— Что скажете о «Небесной грации» и правилах, по которым проходит турнир? — вопрос Кудрявцевой.

- Мне кажется, это очень круто, что появился такой турнир. Он вызывает большой интерес — вы же видите, что собралось очень много зрителей, почетных гостей, журналистов. Приехали гимнастки из 13 стран, это тоже замечательно. Мне очень любопытно наблюдать, как девочки выступают. Это очень сложные правила.

— Вы сами ведь по таким правилам не выступали?

— Нет, но мы как раз говорили с моим тренером, что это было так давно, что мы уже сами не помним (смеется). Но мы уже могли совмещать элементы между собой. Например, я делала поворот, а из него — равновесие. Но честно, мне было бы очень тяжело выступать по таким правилам, как на этом турнире. Я как раз больше делала акцент на работу с предметом. Хотя мне было бы очень интересно попробовать, даже жаль, что уже закончила карьеру!

— Что скажете о правилах, которые действовали в прошедшем олимпийском цикле? Их много критикуют и называют слишком стандартизированными.

— Критики действительно много. Говорят, что художественная гимнастика в последнее время стала больше похожа на цирк, а не на искусство. Все гимнастки делали упражнения по одной схеме, примерно одни и те же элементы, броски. Все это стало смотреться неинтересно и однотипно. Поэтому я думаю, что правила еще пересмотрят и сделают так, чтобы художественная гимнастика оставалась спортом, близким к искусству, и была интересна всем.

Уже отдала дочь в художественную гимнастику

— На «Небесную грацию» приехали в качестве почетных гостей семеро олимпийских чемпионок разных лет. Кого из них вы можете назвать своим кумиром?

— Не могу сказать, что у меня были кумиры. Я смотрела и училась у всех наших чемпионок. Не могу сказать, что даже в детстве я прямо брала пример с кого-то одного. Скорее, у каждой из гимнасток подмечала какие-то сильные стороны.

— Сейчас вы уже дважды мама. Находите время на занятия гимнастикой?

— Я очень стараюсь еще появляться в мире художественной гимнастики. Участвую в мастер-классах, выступаю в каких-то шоу. Но, конечно, когда у тебя двое маленьких детей, все равно больше времени посвящаешь дому и семье. Надеюсь, скоро мои дети вырастут...

— ... и вы вернетесь в художественную гимнастику?

— Нет, это уже вряд ли! Но вот девочек своих обязательно отдам. Точнее, уже отдала. Старшей еще нет трех лет, а она уже тренируется.

— Воспитываете будущую олимпийскую чемпионку?

— Посмотрим, хотелось бы в это верить!

Яна Кудрявцева

Родилась 30 сентября 1997 года в Москве.

Отец — олимпийский чемпион 1992 года по плаванию Алексей Кудрявцев.

Серебряный призер Олимпийских игр (2016). 13-кратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы. Четырехкратная чемпионка Европейских игр.

Замужем за хоккеистом Дмитрием Кугрышевым, дочери Ева (2018 г.р.) и Зоя (2020 г.р.).