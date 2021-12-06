В Москве состоялась жеребьевка турнира «Небесная грация»

В Москве 6 декабря состоялась жеребьевка экспериментального международного турнира по художественной гимнастике «Небесная грация».

Мероприятие проходило в присутствии представителей всех стран-участниц, которые наблюдали за процессом в онлайн-формате. Сначала определился порядок, в котором гимнастки будут стартовать в каждом упражнении.

По итогам жеребьевки спортсменки будут выступать в следующем порядке:

Канада

Венгрия

Украина

Италия

Казахстан

Израиль

Узбекистан

Австралия

Белоруссия

Грузия

Куба

Хорватия

Мексика

Лала Крамаренко, представляющая Россию, выйдет на ковер последней. После окончания жеребьевки участниц определилась бригада арбитров, которая будет обслуживать соревнования. Кроме того, всем представителям стран-участниц огласили конкретные правила судейства турнира.

Турнир «Небесная грация» пройдет 16-17 декабря в Москве по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Организатор — Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Гимнастки будут соревноваться в личном многоборье по экспериментальным правилам, составленным на основе действовавших в 2001-2005 годах и тех, которые будут актуальны в 2022-2024 годах.