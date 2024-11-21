Художественная гимнастика
Небесная грация
Новости Олимпиада
Главная
Небесная Грация

Сегодня, 22:00

Российские юниорки выиграли упражнения с булавами, лентой и скакалкой на турнире «Кубок "Небесная грация"»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская гимнастка Ксения Савинова завоевала золото в упражнении с булавами по программе юниорок в отдельных видах на международном турнире «Кубок "Небесная грация"» в Катаре.

Юная спортсменка набрала за свое выступление 29,25 балла. Второй стала ее соотечественница Кристина Войтенко (28,25), третьей — белоруска Николь Леута (27,65).

В упражнении с лентой лучший результат показала россиянка Каролина Тарасова — 28,40 балла. Серебро досталось Савиновой (28,20), бронза — Софии Усовой из Узбекистана (26,85).

Победительницей упражнения со скакалкой стала Войтенко (30,05). Вторая позиция у Савиновой (28,10). Тройку лидеров замкнула белорусская спортсменка Маргарита Журович (23,90).

 

Вся информация о турнире "Небесная грация" здесь
Читайте также
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
«Спартак» распродает футболистов, «Зенит» возвращает россиянина. Главные трансферные слухи в РПЛ
Два фаната «Спартака» ограбили 16-летнего болельщика «Динамо»
Задержан еще один фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной
Губернатор Севастополя сообщил о сбитой ракете «Нептун» ВСУ
Как «Зенит» и другие клубы РПЛ выступили бы в топ-5 чемпионатов Европы
Популярное видео
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россиянка Малинина завоевала золото в многоборье среди преюниорок на турнире «Кубок "Небесная грация"»
Новости
RSS RSS
Все новости