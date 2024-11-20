Художественная гимнастика
Небесная грация
Новости Олимпиада
Главная
Небесная Грация

20 ноября, 23:30

Стали известны финалистки «Кубка "Небесная грация"» в отдельных видах

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Определились финалистки «Кубка "Небесная грация"» в упражнениях со скакалкой, обручем и мячом по программе сениорок.

В каждой дисциплине за медали поборются 10 гимнасток.

Скакалка: Мария Борисова, Алина Горносько, Полина Фролова, Анна Каменщикова, Сильва Саргсян, Наталья Усова, Антониа Маринова, Санюкта Кале, Анджела Мазибрада, Изабелла Рохас.

Обруч: Алина Горносько, Мария Борисова, Тахмина Икромова, Анна Кондрашина, Полина Фролова, Наталья Усова, Зохра Агамирова, Айбота Ертайкызы, Сильва Саргсян, Анджела Мазибрада.

Мяч: Тахмина Икромова, Мария Борисова, Владислава Николаенко, Алина Горносько, Анна Кондрашина, Сильва Саргсян, Айбота Ертайкызы, Наталья Усова, Брианна Лабадан, Антонио Маринова.

Соревнования в Дохе (Катар) проходят с 20 по 22 ноября.

Вся информация о турнире "Небесная грация" здесь
Читайте также
Беговое будущее наступило. Человекоподобный робот стал участником полумарафона в Китае
Тренер Владимир Горинов вымогал деньги у борцов с нарушением слуха
Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание на юге России
Психолог связала одиночество с риском развития заболеваний мозга
Валерий Газзаев: «Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше, чем у «Зенита»
Песков сообщил о подготовке к проведению прямой линии Путина в декабре
Популярное видео
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ксения Савинова и Кристина Войтенко победили в соревнованиях юниорок на турнире «Кубок "Небесная грация"»

Прямая трансляция международного турнира «Кубок "Небесная грация"» из Катара
Новости
RSS RSS
Все новости