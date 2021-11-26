С 16 по 17 декабря в Москве состоится экспериментальный международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация»

С 16 по 17 декабря 2021 года в Москве состоится первый экспериментальный международный турнир по художественной гимнастике, направленный на развитие и популяризацию художественной гимнастики как олимпийского вида спорта, обладающего большим потенциалом. Соревнования пройдут на территории спортивно-развлекательного комплекса «ВТБ Арена».

Турнир проводится на основе правил соревнований по художественной гимнастике цикла 2001-2005 годов (СОР 2001-2005) и правил соревнований по художественной гимнастике цикла 2022-2024 годов (СОР 2022-2024). Гимнастки соревнуются в многоборье. Программа многоборья включает в себя выступления с четырьмя предметами (обруч, мяч, булавы, лента). Главный судья турнира — официальный судья международной категории сборной команды России, член технического комитета Европейского союза гимнастики (UEG) Елена Нефедова.

Основным критерием отбора гимнасток для участия в турнире стали результаты Олимпиады-2020. Соревнования будут проходить между спортсменками из стран-участниц Игр в Токио (Австралия, Болгария, Белоруссия, Венгрия, Грузия, Израиль, Италия, Казахстан, Мексика, Россия, Узбекистан, Украина). В турнире также примут участие гимнастки из Хорватии, Канады и Кубы.

Почетными гостями турнира будут олимпийские чемпионки по художественной гимнастике: Лори Фанг, Екатерина Серебрянская, Александра Тимошенко, Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Маргарита Мамун, Евгения Канаева.

Общее руководство подготовкой и проведение турнира осуществляет Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Генеральный спонсор мероприятия — АО «СОГАЗ».

В финальной части церемонии закрытия состоится флешмоб гимнасток — участниц турнира совместно с гимнастками из разных спортивных школ в режиме онлайн.

СПРАВКА: Экспериментальный международный турнир «Небесная грация» проводится впервые. Идея соревнований принадлежит олимпийской чемпионке, многократной победительнице чемпионатов Европы и мира Алине Кабаевой, ныне руководительнице Благотворительного фонда. Турнир не только направлен на совершенствование художественной гимнастики как олимпийского вида спорта, но и предполагает активный обмен опытом работы между тренерами и судьями.