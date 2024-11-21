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Сегодня, 18:15

Россиянка Малинина завоевала золото в многоборье среди преюниорок на турнире «Кубок "Небесная грация"»

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Российская гимнастка Вероника Малинина с результатом 81,45 балла выиграла золотую медаль в многоборье по программе преюниорок на международном турнире «Кубок "Небесная грация"» в Катаре.

Серебро и бронзу завоевали гимнастки из Катара Файруза Уессам (40,55) и Махрин Максуд (39,00).

Турнир начался 20 ноября и завершится 22 ноября. В этом году он проходит на арене Aspire Dome в Дохе. В соревнованиях выступают спортсменки из 25 стран.

Вся информация о турнире "Небесная грация" здесь
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