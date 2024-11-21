Россиянка Борисова лидирует после двух видов многоборья в турнире «Кубок "Небесная грация"»

Российская гимнастка Мария Борисова лидирует после двух видов многоборья в международном турнире «Кубок "Небесная грация"» в Катаре.

Спортсменка набрала 62,50 балла по сумме за две программы — с обручем и мячом. На втором месте идет Тахмина Икромова из Узбекистана — 61,90 балла. На третьей строчке — белоруска Алина Горносько с 61,50 балла.

Сегодня, 21 ноября, гимнастки выступят с лентой и булавами. Соревнования в Дохе (Катар) проходят с 20 по 22 ноября.