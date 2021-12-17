На церемонии награждения турнира «Небесная грация» исполнен гимн России

В пятницу в Москве завершился международный экспериментальный турнир «Небесная грация». В соревнованиях принимали участие гимнастки из 13 стран, выступавшие в личном многоборье. Судьи работали по смешанным правилам 2001-2005 и 2022-2024 годов. Организатор соревнований — Благотворительный фонд Алины Кабаевой.

По итогам турнира победила россиянка Лала Крамаренко (141,6 балла). Второе место заняла белоруска Анна Каменщикова (127,25), третье — грузинка Кетеван Арболишвили (123,45). В честь победительницы на церемонии награждения был исполнен гимн Российской Федерации, а всех призеров наградили медалями и памятными подарками.