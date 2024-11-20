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Сегодня, 18:47

Ксения Савинова и Кристина Войтенко победили в соревнованиях юниорок на турнире «Кубок "Небесная грация"»

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Стали известны первые победители и призеры в программе юниорок на международном турнире «Кубок "Небесная грация"» в Катаре.

В упражнении с обручем победила Ксения Савинова из Гатчины, которая набрала 29,15 балла. Второе место заняла Каролина Тарасова (28,50). Третьей стала белорусская гимнастка Ника Костина (27,20).

В упражнении с мячом золотую медаль завоевала Кристина Войтенко из Новосибирска. Гимнастка набрала 28,70 балла. Серебро взяла Каролина Тарасова (28,40), бронзу — София Усова из Узбекистана (26,55).

Соревнования в Дохе (Катар) проходят с 20 по 22 ноября.

«Кубок "Небесная грация"». Юниорки

Результаты. Топ-3

Обруч

1. Ксения Савинова (Россия, «Небесная грация») - 29,15 балла

2. Каролина Тарасова (Россия, «Небесная грация») - 28,50

3. Ника Костина (Белоруссия) - 27,20

Мяч

1. Кристина Войтенко (Россия, «Небесная грация») - 28,70 

2. Каролина Тарасова (Россия, «Небесная грация») - 28,40

3. София Усова (Узбекистан) - 26,55

Художественная гимнастика
Вся информация о турнире "Небесная грация" здесь
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