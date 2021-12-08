Канадская участница турнира «Небесная грация»: «Для меня это первые столь представительные соревнования»

В международном экспериментальном турнире «Небесная грация», который пройдет 16-17 декабря в Москве на основе правил 2001-2005 и 2022-2024 годов, примет участие канадская «художница» Карина Каменецки. Светлана Жукова, тренер гимнастки, приехала в Канаду в 1994 году по рекомендации Ирины Винер-Усмановой. С тех пор специалист работает в этой стране со спортсменками, участвующими в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Сама Карина — из семьи выходцев из СССР: ее папа родился в Молдавии, а мама — в Белоруссии. «Небесная грация» будет первым турниром для Каменецки в России — до этого она выступала на Украине, в Белоруссии, Польше, США и Канаде. Право участвовать в соревнованиях в Москве спортсменка завоевала после победы на чемпионате Канады по юниорам в 2021 году.

От турнира в Москве Карина ждет встречи с известными олимпийскими чемпионками. Каменецки гордится тем, что выступает за страну, представительница которой стала первой победительницей летней Олимпиады по художественной гимнастике (в 1984 году титул выиграла канадка Лори Фанг).

— Для меня это первые столь представительные соревнования, где я буду бороться с гимнастками старшего возраста — я еще работаю по программе юниорок, — рассказала Карина. — Мне очень интересно работать по новым правилам! Я люблю гимнастику, и все новое мне в радость. Мы вместе с тренером трудимся над программой, думаем над элементами и танцами.

Идея проведения турнира «Небесная грация» принадлежит олимпийской чемпионке Алине Кабаевой. Организатором соревнований выступает Благотворительный фонд Алины Кабаевой.