Израильская гимнастка Илона Додзин в разговоре с «СЭ» рассказала о своей подготовке к турниру «Небесная грация» в Москве.

Экспериментальный турнир проводится Благотворительным фондом Алины Кабаевой 16-17 декабря на «ВТБ-Арене». 16-летняя Илона Додзин — воспитанница школы художественной гимнастики в городе Холон.

— Моя цель на «Небесной грации» — выступить как можно лучше, показать себя, свои возможности, — отметила Илона в разговоре с «СЭ». — Сейчас готовлюсь, программу уже поставили и ее отрабатываем. Для меня этот турнир — что-то новое, некая возможность проявить себя, показать что умею. На соревнованиях буду представлять Израиль. На «Небесную грацию» готовлю программу, которая адаптирована под новые правила. Правила в новом олимпийском цикле поменялись — важно вникнуть. Работаем в этом направлении, тренируем новые элементы и комбинации. Пока сложно, но мы не останавливаемся.

В турнире «Небесная грация» примут участие 14 гимнасток из 14 стран. Они будут соревноваться в командном многоборье по экспериментальным правилам на основе тех, которые действовали в 2001-2005 годах, и тех, которые будут использоваться с 2022 по 2024 год.

С 16 по 17 декабря в Москве состоится экспериментальный международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация» //

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