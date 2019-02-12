Путин считает несправедливым решение снять экипаж команды "КАМАЗ-Мастер" с "Дакара"

Президент России Владимир Путин в ходе общения с командой "КАМАЗ-Мастер" заявил, что снятие одного из экипажей коллектива с ралли "Дакар-2019" было несправедливым.

- В какой-то момент пришлось поволноваться, когда один из экипажей был снят. Не думаю, что это было справедливое решение, - цитирует президента "Интерфакс". - Это решение было, скорее всего, связано с тем, чтобы одного из лидеров просто снять с пробега. Но у ваших конкурентов будет еще шанс отыграться. "Шелковый путь" впереди, поэтому надо всегда быть в форме.

Во время "Дакара-2019" организаторы дисквалифицировали экипаж пилота команды "КАМАЗ-Мастер" Андрея Каргинова, так как его грузовик задел одного из зрителей, который получил травму ноги и попал в больницу.