Виталий Петров: "Это хорошая новость, что Хартли приходит к нам в команду"

Российский гонщик Виталий Петров отметил, что Брендон Хартли поможет команде SMP Racing на двух ближайших этапаха чемпионата по гонкам на выносливость WEC. Новозеландец на время заменит британца Дженсона Баттона.

- Это хорошая новость, что Хартли приходит к нам в команду на ближайшие две гонки, – приводят "Известия" слова Петрова. - У него большой опыт, в том числе в такой сильной команде, где он ранее выступал и с которой выигрывал чемпионат WEC. Уверен, Брендон поможет в дальнейшем развитии нашего прототипа BR1. Думаю, сложностей в том, чтобы быстро сработаться, не должно возникнуть, ведь он профессионал. Одним экипажем — с Брендоном и Михаилом Алешиным — мы поедем уже на тестах перед гонкой "1000 миль Себринга", которые состоятся достаточно скоро.