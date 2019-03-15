Сергей Сироткин: "Особенно жду гонку в Себринге"

Бывший гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин отметил, что SMP Racing будет большое внимание уделять гонкам на выносливость. Он рассказал, какой гонки ждет с нетерпением.

– Приоритет в ближайшее время будет отдан гонкам на выносливость – какие задачи ставите себе за рулем этой машины?

– Безусловно, гонки на выносливость – это одна из задач, которые мы в SMP Racing обязаны решить и решить максимально хорошо в этом году. Вторая не менее важная задача – определиться с программой на следующий год. Надеюсь, это будет "Формула-1". По обоим этим направлениям идет абсолютно равноправная работа.

– Какой гонки в календаре будете ждать с особым нетерпением?

– Я ждал, наверное, Себринга, если честно. Во-первых, это Америка, то есть это немного другое, к чему я привык. Во-вторых, я ожидал, что мне понравится трасса, и она мне действительно нравится. Плюс, что поеду за российскую команду SMP Racing и на российском спортпрототипе: это другая техника, пусть уже и немного мне знакомая. (Антон Бабошин)