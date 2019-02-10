Мик Шумахер: "В "Формуле-2" мне предстоит еще многому научиться"

Мик Шумахер, сын знаменитого гонщика Михаэля Шумахера - о будущих выступлениях в "Формуле-2". Он будет выступать за команду Prema. Ранее он был зачислен в академию "Феррари".

- Я просто продолжу движение вперед, как я делал это всегда, – цитирует Шумахера-младшего Autosport. – Главное предназначение молодежных серий состоит в обучении гонщиков. Сейчас я уже в "Формуле-2" – всего на ступеньку ниже Больших Призов, но это не значит, что период обучения завершен.

Мне предстоит очень многому научиться в этом году, впитывать всю доступную информацию и пытаться ее использовать. Мне очень помогло общение с Себастьяном Феттелем. У него огромный опыт в "Формуле-1". Мне всегда приятно болтать с ним обо всем – не только об Ф-1, но и о "Формуле-2", и о том, как строить свой гоночный уик-энд.