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Борьба

«Американцы извинились, но случай — из ряда вон». ФСБР потребует жестко наказать обидчицу Смирновой

Максим Слекишин
корреспондент
Елизавета Смирнова.
Фото ФСБР
Россиянку только в понедельник выпишут из больницы после операции.

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) намерена добиться компенсации и длительной дисквалификации американки Морган Тернер, которая травмировала глаз Елизаветы Смирновой на чемпионате мира в Астане. После инцидента россиянка не смогла продолжить выступление на турнире, а вернувшись на родину, перенесла операцию на глазу. По словам спортсменки, без хирургического вмешательства она рисковала его потерять.

Получила проникающее ранение

Скандал разразился 27 октября в схватке 1/8 финала в весовой категории до 50 кг. Тернер дважды попала пальцами в глаза Смирновой: первый эпизод судьи оставили без наказания, но после повторного нарушения все же дисквалифицировали американку за грубость.

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Несмотря на автоматическую победу, продолжить выступление 26-летняя россиянка не смогла — врачи Объединенного мира борьбы (UWW) после осмотра запретили ей выходить на ковер и отправили в больницу для обследования.

Вернувшись в Россию, Елизавета вновь обратилась к медикам — местные специалисты диагностировали у нее проникающее ранение глазного яблока и настояли на операции. По словам спортсменки, без хирургического вмешательства последствия могли быть необратимыми.

«Мне объяснили, что первые два слоя разрушены, и повреждение уже переходило на третий. По обследованию в Казахстане было внешнее повреждение, а когда уже залезли, оказалось, что есть и внутреннее. Если бы я оставила все так и не зашила, глаз со временем вытекал бы по чуть-чуть, и я могла бы остаться без него», — цитировал Смирнову ТАСС 3 ноября.

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Позднее личный тренер Наталья Смирнова рассказала, что операция прошла успешно.

«Выписка из больницы в понедельник, 9 ноября. Второй операции у нее не было, не потребуется. Она находится под наблюдением врачей. Ей делают уколы в глаз, капают, мажут», — сказала Смирнова «Матч ТВ».

«Неадекватный спортсмен»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил: американская сторона признала серьезность произошедшего и принесла извинения.

«Наши американские коллеги, руководство федерации, искренне принесли извинения, полностью согласны, что это была умышленная ситуация. Спорт — контактный вид, всякое бывает, но это из ряда вон выходящая ситуация, она адекватно воспринята Федерацией борьбы США», — сказал Мамиашвили в разговоре с ТАСС.

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При этом в ФСБР не намерены ограничиваться уже примененной дисквалификацией Тернер на чемпионате мира: подготовили документы для обращения в UWW с требованием более строгого наказания.

«Если бы это было случайно — понятно, что да, неприятно. А тут это было преднамеренно сделано. Мы подготовили все документы. Будет обращение по поводу требования длительной дисквалификации и компенсации», — отметил Мамиашвили «Матч ТВ».

Ранее сама Смирнова также призывала применить к сопернице максимально жесткое наказание. При этом россиянка рассчитывает, что международная федерация рассмотрит не только действия Тернер, но и работу судейской бригады, которая не остановила схватку после первого попадания пальцем в глаз.

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Шла даже речь о возможном обращении в суд. «Но об этом пока говорить преждевременно. Сначала наша федерация должна направить обращение в UWW о дисквалификации американки. И уже потом, видимо, будем отталкиваться от принятого организацией решения по мере защиты спортсменок от умышленной агрессии.

Хотелось бы получить объяснения, почему такой неадекватный спортсмен был допущен к участию в чемпионате мира. Потому что многие говорят, что буквально в начале октября на первенстве мира U-23 она нанесла травму девушке из сборной Украины, повредив ей слизистую полости рта», — цитирует Смирнову РИА «Новости».

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