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Борьба

Драка Усмана и Мераба принесла RAF рекордные просмотры. Но выживет ли лига с такой кучей минусов?

Никита Горшенин
Корреспондент
Мераб Двалишвили на турнире RAF 14 ноября.
Фото Real American Freestyle
Формат без будущего.

В Абу-Даби прошел 16-й турнир борцовской лиги RAF с участием звезд ММА и борцов-олимпийцев.

Ивент стал главным событием бойцовской недели, затмив не только турнир PFL, но и номерной ивент UFC. Просмотры со всех единиц контента трудно посчитать, но очевидно, что на драке Усмана и Мераба RAF сделал сотни миллионов во всех соцсетях. Сам турнир на YouTube одновременно смотрели 180 000 человек — сумасшедшие цифры для боевых стримов. Сейчас у турнира 2,7 млн просмотров. На следующей неделе докрутит до 3 млн и больше. Для сравнения — предыдущий рекордсмен — Царукян vs Дэнис — собрал в два с половиной раза меньше.

Чимаев vs Уайдман (с дракой Мераба и Усмана) - 2,7 млн

Царукян vs Дэнис — 1,1 млн

Царукян vs Пуллас — 927 тысяч (хотя отдельно выложенная схватка Царукяна и Пулласа собрала 4,1 млн. Пуллас — известный блогер, и во время первой схватки они с Царукяном подрались)

Царукян vs Фергюсон — 727 тысяч

Мераб Двалишвили. Мераб попросил освободить Нурмагомедовых, Саба отыгрался с 2:5. Как грузины выступили на RAF после драки в ОАЭ

Три из четырех самых просматриваемых ивентов вытащил Царукян. Вчерашнему карду трафик дали разборки в отеле «Хилтон», а не ковер, но рекорд есть рекорд. Планка задрана, таких цифр в борьбе никогда не было. Вопрос — что делать дальше.

RAF выезжает не на спорте, а на генерации медиаповодов. В Абу-Даби не было ни одной схватки, интересной во всех отношениях: класс, зрелище, личная история. Достаточно взглянуть на Забита Магомедшарипова и кикера Гигу Чикадзе: оба работали на прямых ногах, даже не в борцовской стойке, а Гига, похоже, вообще не знаком с простейшим швунгом. Чимаеву в третий раз подряд привозят растренированных ветеранов за сорок (Уайдману — 42, Лоулеру — 44, Вудли — 44), Мераб боролся с ударником Мораесом, который сейчас работает полицейским на полную ставку. Да, в рубке Фейбера и звезды недели Сабы Лазишвили была интрига и колебания в счете, но какого уровня была борьба?

Саба Лазишвили.
Фото Real American Freestyle

Вся медийка RAF строится на двух схемах:

1. Собирать в одном месте буйных и известных выходцев из СНГ, иногда вбрасывая к ним тролля Диллона Дэниса.

2. Сводить бойцов ММА, между которыми осталась хоть мизерная история (Колби — Белал, Сехудо — Мераб).

Главная проблема первой схемы — она трудноповторимая и неуправляемая. В ОАЭ за потасовки теперь светит реальный срок. Собрать такую компанию в СНГ можно, но все закончится полным беспределом. Представьте турнир RAF в Азербайджане с грузинами и дагестанцами — это тяжелые увечья или смерти. От RAF разбегутся все западные партнеры. В США законы помягче, чем в ОАЭ, но тоже строгие — и местную публику трешем не удивить. Потолкались парни из Восточной Европы, снова отметелили Дэниса — но что дальше?

Вторая схема слаба потому, что RAF остаются объедки от UFC. Сводить двух действующих топов Дана Уайт не позволит, а схватки полинявших 40-летних быстро приедаются. Тупик этой модели мы уже увидели в поп-боксе, боях ютуберов и ветеранов.

В итоге весь матчмейкинг RAF сводится к четырем унылым сценариям:

- пенсионеры ММА на излете славы;

- действующие топы ММА, избивающие стариков и откровенных мешков;

- мисматчи, где базовые борцы за минуту оформляют технари или туше чистым ударникам;

- крепкие схватки профильных борцов, в которых отсутствуют хайп, нерв и высокие ставки. Показательный пример — встреча Садулаева и Куруглиева. Качественная борьба? Безусловно. Но за что они бились? Ни истории, ни конфликта, ни титула, ни нормальной подготовки. Очевидно, что никто не выходит на такие турниры на пике формы — для элитных вольников это просто легкий чек в межсезонье.

Абдулрашид Садулаев. Садулаева госпитализировали после поединка со Снайдером. У двукратного олимпийского чемпиона травма колена

Так что RAF нужно задуматься. Не терять чувство перспективы из-за сиюминутных просмотров. Между дерзкой и яркой спортивной лигой и дешевой попсой — тонкая грань. Если RAF окончательно закрепит за собой репутацию треш-лиги с драками и пощечинами, у них сложится аудитория, неспособная воспринимать чистый спорт. А строить долгосрочный бизнес на реальных, непостановочных конфликтах звезд (от которых у RAF зачастую объедки от UFC) невозможно — это штучная история.

Если сохранять баланс спорта и шоу, нужно срочно менять матчмейкинг и, возможно, сам формат турниров и схваток. Вводить Гран-при с большими призовыми, жестче начислять баллы за пассивность, добавлять такие элементы боя, чтобы элитные вольники не получили ущерб (телу и репутации), а удачно адаптировались. Иначе миллионы от пощечины Усмана останутся их пиком.

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Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов
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