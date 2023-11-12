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Тренера сборной СССР Виктора Игуменова экстренно госпитализировали в Москве

Ана Горшкова
Корреспондент
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Советского борца и тренера олимпийской сборной СССР Виктора Игуменова экстренно госпитализировали с подозрением на разрыв брюшной аорты, сообщает Mash.

По данным источника, сначала у 80-летнего пятикратного чемпиона мира сильно заболел живот, потом появилась слабость. Родственники Игуменова вызвали скорую, которая забрала его в больницу.

Игуменов — пятикратный чемпион мира, чемпион Европы и двукратный чемпион СССР по классической борьбе. Сборная СССР под его руководством на Олимпийских играх-1976 в Монреале завоевала в 10 весовых категориях 7 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль.

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Источник: Mash
Виктор Игуменов
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