Шлеменко проиграл американцу Аллену в дебютной схватке на турнире RAF

Российский боец Александр Шлеменко потерпел поражение от американца Брендана Аллена на турнире RAF 14 в Лас-Вегасе (США).

Схватка завершилась в первом раунде досрочной победой Аллена со счетом 10:0. Поединок был остановлен за 5,9 секунды до конца раунда.

42-летний Шлеменко дебютировал в RAF. В смешанных единоборствах на его счету 68 побед, 17 поражений и одна ничья. Еще один бой был признан несостоявшимся.

30-летний Аллен занимает четвертое место в рейтинге UFC в среднем весе. В ММА американец одержал 28 побед и потерпел семь поражений.