Сборная Дагестана победила команду Осетии на турнире PWL 6
В Москве в волейбольной арене «Динамо» состоялась международная Борцовская Лига Поддубного (PWL-6). Сборная Дагестана победила команду Северной Осетии — 7:3.
Вольная борьба
PWL-6
До 57 кг. Артем Гобаев — Заур Угуев 0:11
До 61 кг. Чермен Тавитов — Абасгаджи Магомедов 2:8 (туше)
До 65 кг. Джамбулат Кизинов — Ибрагим Ибрагимов 0:10
До 70 кг. Давид Баев — Курбан Шираев 2:5
До 74 кг. Чермен Валиев — Магомедхабиб Кадимагомедов 3:3 +/-
До 79 кг. Таймураз Салказанов — Ахмед Усманов 4:0
До 86 кг. Артур Найфонов — Джабраил Шапиев 3:0
До 92 кг. Батырбек Цакулов — Магомед Курбанов 7:4
До 97 кг. Сергей Козырев — Алихан Жабраилов 0:6
До 125 кг. Ален Хубулов — Абдулла Курбанов 1:3
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