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UWW направил протест на действия властей Хорватии в отношении Сефершаева

Сергей Ярошенко

Объединенный мир борьбы (UWW) направил протест на действия властей Хорватии в отношении российского борца Эмина Сефершаева, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что российский борец пробыл семь часов в полицейском участке, куда его доставили из гостиницы. Впоследствии в сопровождении полицейских и консула его перевезли к ховартско-сербской границе. Спортсмена должны передать Сербии, откуда он должен вылететь в Россиию.

Таким образом, спортсмен не сможет выступить на чемпионате мира в Загребе.

Турнир в столице Хорватии продлится до 21 сентября. Россияне выступают на нем под флагом Объединенного мира борьбы.

Источник: ТАСС
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