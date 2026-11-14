RAF Абу-Даби-2026: основная информация о турнире

Звезды UFC и олимпийские чемпионы встретятся на борцовском ковре в ОАЭ.

Международный турнир по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF) состоится 14 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). В главной схватке встретятся бывшие чемпионы UFC в среднем весе Хамзат Чимаев и Крис Вайдман, которые поборются за титул RAF Crossover в полутяжелой категории. Соглавным событием станет противостояние Армана Царукяна и Неймана Грейси. Также на ковер выйдут олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев, Кайл Снайдер и Джордан Барроуз.

Когда и где пройдет турнир RAF в Абу-Даби

Турнир RAF Abu Dhabi пройдет в субботу, 14 ноября, на арене Etihad Arena, расположенной на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ). Начало соревнований — в 19.00 по московскому времени (20.00 по местному).

Для профессиональной борцовской лиги Real American Freestyle это будет первое мероприятие на Ближнем Востоке. Ранее организация проводила соревнования в США, Грузии и России. В сентябре 2026 года RAF объявила о заключении пятилетнего соглашения с властями Абу-Даби и Федерацией борьбы ОАЭ о ежегодном проведении турниров в эмирате.

Лига Real American Freestyle была основана в 2025 году. Она объединяет представителей олимпийской борьбы и спортсменов из смешанных единоборств.

Победители определяются по модифицированным правилам вольной борьбы. Каждая схватка состоит из трех периодов продолжительностью по две минуты с 30-секундными перерывами. Спортсмены получают очки за переводы соперника в партер, броски и другие технические действия. Досрочная победа возможна при туше или достижении преимущества в десять очков.

Абдулрашид Садулаев. Фото Global Look Press

Полный кард турнира RAF в Абу-Даби

В программу RAF Abu Dhabi включены 13 схваток. На турнире выступят известные представители UFC, олимпийские чемпионы, победители мировых первенств по борьбе и другие спортсмены.

Главная схватка:

Хамзат Чимаев (ОАЭ) — Крис Вайдман (США). Титул RAF Crossover в полутяжелом весе.

Соглавная схватка:

Арман Царукян (Армения) — Нейман Грейси (Бразилия). Промежуточная весовая категория.

Остальные схватки:

Забит Магомедшарипов (Россия) — Гига Чикадзе (Грузия).

Абдулрашид Садулаев (Россия) — Даурен Куруглиев (Греция).

Кайл Дейк (США) — Алп Арслан Бегенджов (Туркменистан). Титул RAF в первом тяжелом весе.

Юрайя Фейбер (США) — Саба Лазишвили (Грузия).

Джордан Барроуз (США) — Азамат Нурикау (Белоруссия).

Кайл Снайдер (США) — Шамиль Эрдоган (Турция). Титул RAF в полутяжелом весе.

Муртаза Талха (Бахрейн) — Усама Эльсаиди (Египет).

Диана Авсарагова (Россия) — Джулианна Пенья (США).

Мераб Двалишвили (Грузия) — Марлон Мораес (Бразилия).

Захид Валенсия (США) — Хидир Сайпудинов (Бахрейн).

Кеннеди Блейдс (США) — Белла Мир (США). Титул RAF в женском среднем весе.

Изначально против Юрайи Фейбера должен был выступить Умар Нурмагомедов. Однако незадолго до турнира россиянин выбыл из карда, а его место занял 21-летний грузинский борец Саба Лазишвили.

Изменился и главный поединок: Колби Ковингтон снялся из-за травмы, после чего организаторы пригласили Криса Вайдмана. Окончательный порядок проведения схваток может быть скорректирован.

Кто из российских бойцов выступит на турнире RAF в Абу-Даби

На турнире RAF Abu Dhabi 14 ноября 2026 года под российским флагом заявлены три спортсмена — Абдулрашид Садулаев, Забит Магомедшарипов и Диана Авсарагова.

Абдулрашид Садулаев — двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, многократный чемпион мира. Один из наиболее титулованных российских борцов встретится с Дауреном Куруглиевым, который ранее представлял Россию, а сейчас выступает за Грецию.

Садулаев является одним из главных участников турнира среди представителей олимпийской борьбы. В сентябре 2026 года он выступил на RAF в Москве, где победил американца Зака Браунагеля со счетом 8:6.

Забит Магомедшарипов — бывший боец UFC в полулегком весе, завершивший карьеру в смешанных единоборствах в 2022 году. Россиянин вернется к соревновательной деятельности и встретится с грузином Гигой Чикадзе, который также известен по выступлениям в UFC. Схватка пройдет в полусредней категории RAF.

Диана Авсарагова — российская спортсменка, выступавшая в смешанных единоборствах, в том числе в Bellator. В Абу-Даби она встретится с бывшей чемпионкой UFC в легчайшем весе Джулианной Пеньей. Для обеих участниц борцовская схватка станет возможностью проверить свои навыки в непривычном формате.

Кроме того, на турнире выступят несколько спортсменов, родившихся в России, но представляющих другие страны. Хамзат Чимаев заявлен под флагом ОАЭ, Арман Царукян — Армении, Шамиль Эрдоган — Турции, а Хидир Сайпудинов и Муртаза Талха — Бахрейна.

Хамзат Чимаев. Фото Социальные сети RAF

Хамзат Чимаев — Крис Вайдман: основная информация о титульной схватке

Главным событием RAF Abu Dhabi станет противостояние Хамзата Чимаева и Криса Вайдмана. Спортсмены встретятся в категории до 215 фунтов (около 97,5 кг), а на кону будет чемпионский пояс RAF Crossover в полутяжелом весе.

32-летний Чимаев родился в Чечне, однако сейчас выступает под флагом ОАЭ. Он получил широкую известность благодаря успешной карьере в UFC, где становился чемпионом среднего дивизиона. В 2025 году Хамзат завоевал пояс, победив Дрикуса дю Плесси, однако в мае 2026-го уступил титул Шону Стрикленду.

Параллельно Чимаев начал выступать в профессиональной борцовской лиге RAF. В июне 2026 года он победил Диллона Дэниса, завершив встречу туше всего за 44 секунды. В сентябре Хамзат оказался сильнее бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли на турнире в Москве, а затем в Майами одержал досрочную победу над Гилбертом Бернсом, в октябре выиграл у Робби Лоулера техническим преимуществом.

Крису Вайдману 42 года. Американец также является бывшим чемпионом UFC в среднем весе. В 2013 году он сенсационно победил Андерсона Силву и прервал длительную чемпионскую серию бразильца.

До начала профессиональной карьеры в ММА Вайдман успешно выступал в студенческой борьбе и дважды становился All-American в первом дивизионе NCAA. В январе 2025 года он объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах, но позднее вернулся к соревновательной деятельности в борцовских турнирах.

Первоначально Чимаев должен был встретиться с Колби Ковингтоном за титул RAF Cruiserweight Crossover. Однако американец получил травму и отказался от участия. В качестве замены организаторы пригласили Вайдмана и изменили весовую категорию титульного противостояния.

Чимаев считается фаворитом схватки благодаря возрасту, физической форме и результатам последних выступлений в RAF. При этом Вайдман обладает большим опытом борьбы на высоком уровне. Для спортсменов это будет первая очная встреча в Real American Freestyle.

Арман Царукян. Фото Социальные сети RAF

Арман Царукян — Нейман Грейси: основная информация о соглавной схватке

В соглавной схватке RAF Abu Dhabi встретятся 30-летний Арман Царукян и 37-летний Нейман Грейси. Противостояние пройдет в промежуточной весовой категории по правилам борьбы.

Царукян — один из ведущих бойцов легкого дивизиона UFC, представляющий Армению. Он известен высоким уровнем борьбы, хорошей физической подготовкой и умением контролировать соперников в партере.

В 2026 году Арман стал регулярно выступать на соревнованиях RAF. Среди его соперников были Юрайя Фейбер, Колби Ковингтон, Тони Фергюсон и другие известные бойцы.

Последнюю борцовскую схватку перед турниром в Абу-Даби Царукян провел 23 октября в Лас-Вегасе. На RAF 14 он встретился с Диллоном Дэнисом и победил техническим преимуществом со счетом 10:0 уже в первом периоде.

Нейман Грейси — бразильский боец смешанных единоборств, представитель знаменитой семьи Грейси, известной развитием бразильского джиу-джитсу. Большую часть профессиональной карьеры Нейман провел в организации Bellator.

Бразилец специализируется на борьбе в партере и болевых и удушающих приемах. Однако в RAF эти действия ограничены правилами вольной борьбы, поэтому спортсмену необходимо использовать другие навыки.

Грейси уже выступал в организации. В сентябре 2026 года на турнире RAF в Москве он встретился с российским бойцом Шарабутдином Магомедовым и потерпел поражение.

В предстоящей схватке Царукян постарается использовать преимущество в скорости, физической силе и навыках борьбы в стойке. Грейси, в свою очередь, рассчитывает на опыт и техническую подготовку. Титул RAF на кону этого противостояния стоять не будет.

Где смотреть трансляции RAF в Абу-Даби

Прямая трансляция турнира RAF Abu Dhabi будет доступна на официальном YouTube-канале борцовской организации Real American Freestyle. Начало эфира запланировано на 19.00 по московскому времени.

Организаторы предусмотрели несколько вариантов просмотра в зависимости от региона:

Все страны — официальный YouTube-канал RAF (в России YouTube официально недоступен из-за территориальных ограничений).

США — стриминговый сервис FOX Nation.

Ближний Восток и Северная Африка — платформа STARZPLAY.

Международную трансляцию организаторы заявили на YouTube, где просмотр предусмотрен без отдельной оплаты. Доступность эфира в конкретной стране может зависеть от региональных и технических ограничений.

Следить за результатами RAF Abu Dhabi, итогами титульных схваток и выступлениями российских спортсменов также можно в разделе Вольная борьба на сайте «Спорт-Экспресс».