Мераб попросил освободить Нурмагомедовых, Саба отыгрался с 2:5. Как грузины выступили на RAF после драки в ОАЭ

Оба участника конфликта с командой Нурмагомедовых выиграли свои схватки.

За три дня до турнира Real American Freestyle в Абу-Даби Мераб Двалишвили и Саба Лазишвили участвовали в массовой драке в отеле Yas Hilton. 11 ноября Мераб давал интервью представителям RAF, когда к нему вместе с несколькими сопровождающими подошел Усман Нурмагомедов и ударил его по лицу. Началась потасовка, в которую вмешался 21-летний Лазишвили, приехавший в ОАЭ вместе с Двалишвили. На распространившихся видео видно, как Саба сбивает с ног нескольких оппонентов, защищая товарища.

Полиция задержала десять человек. Двалишвили и Лазишвили провели почти двое суток под стражей, а 13 ноября вышли на свободу, получив штрафы по 50 тысяч дирхамов. Еще восемь фигурантов дела приговорили к шести месяцам заключения и штрафам по 300 тысяч дирхамов. После случившегося организаторы RAF исключили из карда Умара Нурмагомедова, которому предстояло бороться с Юрайей Фейбером.

Вместо Умара на схватку с 47-летним американцем пригласили Лазишвили. К тому времени грузинский борец получил известность далеко за пределами своей страны: ролики с его участием в драке разошлись по социальным сетям, а аудитория страницы в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской, — прим. «СЭ») выросла с нескольких тысяч до более 800 тысяч подписчиков. Среди новых подписчиков оказался и Конор Макгрегор. Саба, до этого не выступавший в RAF, узнал о дебюте за день до соревнований.

Мераб проигрывал 0:2, но уложил Мораеса на туше

Двалишвили встретился с Марлоном Мораесом, которого уже побеждал в ММА. На UFC 266 в сентябре 2021 года бразилец едва не завершил бой в первом раунде, однако Мераб восстановился после пропущенных ударов и добился победы техническим нокаутом во втором. На этот раз соперники вышли не в октагон, а на борцовский ковер «Этихад Арены», где поединок проходил по правилам вольной борьбы.

Начало осталось за Мораесом: бразилец первым заработал два балла и Двалишвили уступал 0:2. Однако развить преимущество Марлон не успел. Мераб перехватил инициативу, оказался сверху, перевернул соперника на спину и удержал его на обеих лопатках. Судья зафиксировал туше через 1 минуту 30 секунд после начала схватки. Отставание по очкам уже не имело значения: удержание принесло грузину досрочную победу.

Фото Real American Freestyle

Двалишвили обратился к властям ОАЭ

Сразу после схватки Мераб заговорил о людях, оставшихся под стражей после конфликта в отеле. «Правительство ОАЭ или кто угодно, кто может это сделать, пожалуйста, выпустите этих ребят. Я хочу, чтобы они были на свободе», — сказал Двалишвили.

Отдельно он поддержал Лазишвили, которому еще предстояло встретиться с Фейбером: «Мой брат на всю жизнь. Неважно, выиграет он или проиграет сегодня, он победитель по жизни для меня и для всех остальных!»

На вопрос о будущем сопернике Мераб ответил: «Я не слишком умен, чтобы выбирать соперника и бросать вызов, так что пусть это сделает лига. Через два месяца после боя с Сэндхагеном я зачем-то попросил бой с таким опасным соперником, как Петр Ян, так что пусть лучше они решают».

Мераб Двалишвили и Саба Лазишвили. Фото соцсети

Саба отыгрался у Фейбера и выиграл 12:7

Лазишвили предстояло дебютировать против участника Зала славы UFC, который уже имел опыт выступлений в RAF. В этом году Фейбер проиграл борцовские схватки Генри Сехудо и Арману Царукяну, однако против Сабы сумел заработать преимущество. По ходу встречи американец вел 5:2, и грузину пришлось отыгрываться.

Лазишвили не только ликвидировал отставание, но и вышел вперед. После счета 2:5 он набрал десять баллов, позволив сопернику ответить лишь двумя. В отличие от Мераба Саба не завершил схватку туше, а довел ее до победы по очкам — 12:7. Таким образом, за три дня после конфликта в отеле он получил сотни тысяч подписчиков, дебютировал в RAF и выиграл у бывшего претендента на пояс UFC.