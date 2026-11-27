Чернющий хлеб от фанатов, лимузины и соперник 209 кг — турне сборной СССР по США

Матч, где зажглась звезда Сослана Андиева и после которого закончил карьеру легендарный гигант Крис Тейлор.

В 1973 году сборная СССР по вольной борьбе отправилась в двухнедельное турне по США.

Таких турне ранее было несколько: первые — в 50-х, в 60-х случился перерыв, а затем — в 1971-м и 1972-м. Это же отличалось тем, что:

а) стало хорошей проверкой для Сослана Андиева, в будущем великого тяжа;

б) завершило карьеры местных легенд Дэна Гейбла и Криса Тейлора;

в) закончилось не где-то в американской провинции, а в самом центре Нью-Йорка;

г) довольно широко освещалось в американских СМИ.

Тут мы расскажем о той поездке в подробностях — исходя из материалов американских журналистов 70-х, книги Ивана Ярыгина и тех интервью, которые взяли сами.

Сборная СССР. Фото Из архива Юрия Шахмурадова

33 победы и 5 поражений перед главным матчем на Манхэттене

Сначала наши борцы приехали в Толидо, где выиграли Кубок мира (это командный турнир), победив Японию, Канаду и США. Потом советские спортсмены провели матчевые встречи с американцами в Колумбусе (штат Огайо), Мэдисоне (штат Висконсин) и Брокпорте (штат Нью-Йорк). Выиграли все три — в общей сложности это 33 победы, 5 поражений и 2 ничьи.

Заключительный матч прошел в Нью-Йорке, в «Мэдисон-сквер-гарден». Арена была построена на месте грандиозного Пенсильванского вокзала, открылась в 1968-м и уже успела принять несколько очень больших событий — к примеру, первый бой Мохаммеда Али и Джо Фрейзера.

Звучит красиво — США vs СССР в «Мэдисон-сквер-гарден», складывается ощущение, что тогда для Нью-Йорка это было действительно важное событие — раз такая площадка. На самом же деле борцовский матч собрал чуть больше трех тысяч зрителей (есть точная цифра — 3094) и прошел не на главной арене MSG, а на малой, «Фелт-Форум». Но, как писал тогда журналист Sports Illustrated Херман Вайскопф, «для Нью-Йорка, где любительская борьба никогда не пользовалась особой популярностью, это весьма достойный показатель».

Справедливо отметить, что в американской глубинке матчи против сборной СССР вызвали серьезный ажиотаж. Например, в Висконсине посмотреть на схватки пришло больше восьми тысяч человек (точная цифра — 8619), и это несмотря на то, что в местном университете были каникулы.

Сборная СССР. Леван Тедиашвили, Крис Тейлор и Юрий Шахмурадов. Фото Из архива Юрия Шахмурадова

Ярыгин: «Думал: черт побери, откуда же идут разговоры о том, что американцы видят в русских врагов?»

«Члены русской делегации с головой окунулись в американскую жизнь, — писал Херман Вайскопф. — Были кинофильмы, кока-кола, джинсы Levi's, Ниагарский водопад — словом, все как обычно. Настоящий же восторг у гостей вызывали лимузины, на которых их возили повсюду. Там они нажимали на все кнопки, заставляя стекла с шумом подниматься и опускаться, откидывали спинки сидений назад и требовали: «Музыку, музыку!» — громкий, заводной рок по радио. Куда бы ни отправлялись советские спортсмены, их буквально засыпали подарками: фотокамерами, солнцезащитными очками, фрисби, магнитофонами. Особенно щедрой была Нэнси Хелликсон — супруга Расса Хелликсона. Возможно, у нее были на то свои причины. В Толидо Расс получил вывих левой руки в схватке с Иваном Ярыгиным — стокилограммовым олимпийским чемпионом, который до этого победил всех семерых своих соперников на Играх, прижав их лопатками к ковру. Когда они встретились снова — уже в Висконсинском университете, где Хелликсон работает помощником тренера, — Ярыгин боролся лишь в той мере, в какой это было необходимо для защиты. После двух периодов Хелликсон потерял сознание от боли, но Ярыгин оказался начеку и подхватил его».

Главный тренер сборной СССР тех лет Юрий Шахмурадов в интервью «СЭ» вспоминал, что в Америке советские борцы столкнулись с совершенно потрясающим гостеприимством.

«Не помню, в каком штате мы были, и там кто-то спросил: «Чего вам не хватает? Как питание?» И кто-то ответил: «У вас черного хлеба нет». Мы поехали в другой штат, где-то 400 километров. И с нами вместе поехали четыре семьи — с детьми, на четырех машинах. Они поехали болеть за нас. Американцы. И когда мы туда приехали, одна женщина сказала: «Я сегодня позвонила в Канаду, и там мне сказали, как готовить черный хлеб. Я его сама испекла. Сейчас вам его дам». И вытаскивает хлеб — черный, как экран телевизора! Черный-черный! Правда вкусный был. Она позвонила в Канаду, а там же много украинцев живет, которые знают рецепт, и узнала у них, как такой хлеб испечь.

Еще там была такая семья интересная... Ты можешь представить, что, когда мы уезжали, семья плакала? Клянусь! Я такого не видел! Мужики плакали оттого, что мы уезжали! Они нас по магазинам водили — «что купить?», везде нас сопровождали.

Одна девочка симпатизировала Ашуралиеву, лет 11-12. Он к ней как к сестре относился. И, когда мы уезжали, она подарила ему свою фотографию в рамке. Какие слезы были у этой девочки маленькой... Когда я слышу, что американцы — враги, я не верю в это, не могу поверить. У нас там такие друзья!»

Приятные впечатления американцы оставили и у Ивана Ярыгина, чем он поделился в книге «Ты выходишь на ковер». Вот что он написал о Толидо (штат Огайо), который принимал Кубок мира:

«Город типичен для «одноэтажной Америки»: десяток высоких зданий в центре, а вокруг красивые, уютные коттеджи. На узких тротуарах — редкие прохожие. На каждом шагу «Макдоналдсы», в которых сосиски с булочкой или сандвич можно получить, не выходя из машины. Масса ресторанчиков, дискотек... Огромные темные коробки — это магазины, расположенные на специальных торговых площадях. Подальше от центра — мрачные кварталы с обшарпанными домами, с мусорными кучами прямо на улицах. В темных дворах мальчишки гоняют мяч. Здесь живут главным образом негры.

Четыре команды, приехавшие на Кубок мира, разместились в роскошном отеле «Шератон». Десятки помощников-волонтеров, в основном студенты местного университета, сопровождают нас на тренировки, в поездках на автобусе, во время прогулок, стараются выполнить любые наши просьбы. Многие ребята изучают русский язык, поэтому мы не испытывали трудностей с переводом во время общения с местными жителями. Куда бы мы ни приехали, нас сразу окружают улыбчивые американцы. Для болельщиков считается большой удачей заполучить русский сувенир — значок или вымпел. Признаюсь: я не ожидал такого доброжелательного отношения к нам. Думал: черт побери, откуда же идут разговоры о том, что американцы видят в русских врагов?»

Крис Тэйлор (справа). Фото Global Look Press

209 килограммов против техники: как Андиев одолел гиганта Тейлора

Итак, матчевая встреча США vs СССР, Нью-Йорк, малый зал «Мэдисон-сквер-гарден», 1 июня 1973 года.

До 48 кг: Рафик Гаджиев победил Дейла Кестела — 6:0.

До 52 кг: Роман Дмитриев vs Джимми Карр — 5:5, ничья.

До 57 кг: Дон Бем победил Роина Доборджгинидзе — 4:2.

До 62 кг: Ллойд Кизер победил Виктора Маркелова — 6:4 (Херман Вайскопф так описал внешний вид Маркелова: «Борец с татуировками: на правой икре у него изображен полумесяц, а на коленях — звезды»).

До 68 кг: Дэн Гейбл победил Павла Пинигина — 12:2 (последняя схватка в карьере Гейбла, олимпийского чемпиона Мюнхена).

До 74 кг: Руслан Ашуралиев победил Стэна Дзидзича — 3:1.

До 82 кг: Джон Петерсон победил Виктора Новожилова — 2:0.

Учитывая, что за победу начислялось два балла, а за ничью — один, за три схватки до конца американцы вели 9:5.

Затем Леван Тедиашвили победил Бена Петерсона (6:2), а Иван Ярыгин — Шена Хенка (6:3), и счет сравнялся. Решающим стал поединок тяжеловесов — Сослана Андиева и Криса Тейлора.

Андиеву, будущему двукратному олимпийскому чемпиону, тогда был 21 год, в команде он заменил завершившего карьеру легендарного Александра Медведя. Крис Тейлор тоже легенда, но прославился он в первую очередь не победами, а габаритами. Например, перед схваткой с Андиевым он показал на весах 209 кг. Хотя недооценивать борцовские навыки Тейлора никак нельзя. Его суммарный рекорд в студенческой американской борьбе — 185 побед, 13 поражений (в сезоне 72/73 установил рекорд по числу побед на туше за сезон NCAA — 44 из 48), на мюнхенской Олимпиаде участвовал в соревнованиях и по вольной (взял бронзу), и по греко-римской (тут больше всего запомнился тем, что на нем провел «бросок века» Вильфрид Дитрих).

Тейлор четыре раза боролся с Александром Медведем — трижды во время турне сборной СССР по США в 1971-м и один раз на ОИ-72. Медведь выиграл все четыре схватки, но главная, мюнхенская, получилась ожесточенной. К сожалению, ее полной видеоверсии в интернете нет, есть только последние 3 минуты. Судя по ним и по публикациям в СМИ, самое яркое действие сделал Медведь, выведя американца из равновесия подножкой. Но Тейлор считал себя достойным победы. Медведь тогда выиграл 3:2, однако, как писали американские журналисты, рефери — турок Умит Демираг — дважды зафиксировал пассивность у Тейлора, когда на самом деле пассивно действовал не он, а Медведь. В итоге Демираг был отстранен от работы на Олимпиаде-1972 и на международных соревнованиях вообще, что подтверждает адекватность претензий Тейлора. Но счет остался в силе.

«В схватке с Крисом я заработал травматический радикулит, — вспоминал Медведь в интервью «СЭ» в 1993-м. — Помогла Зоя Миронова, наш удивительный хирург. Она сказала, что у парней из ГДР есть классное обезболивающее средство. Но меняют они его только на икру. Ребята из команды насобирали два килограмма. Всю ночь меня кололи, и к утру я был в форме».

Как уже было сказано, в сезоне-1972/73 Тейлор тушировал в NCAA всех подряд, но к лету его интерес к борьбе угас. Как он рассказал в интервью New York Times перед матчами с СССР, он стал не слишком усердно тренироваться (с настолько большим весом — 209 кг — он до этого на ковер не выходил), что врач посоветовал ему похудеть на 87 кг, на что Крис в ответ просто рассмеялся, что у него появились сложности со спарринг-партнерами — что ему «приходится бороться со всем, чем можно — от маленьких тренеров» до «скрученных матов». «А сейчас борюсь с плотником весом 300 фунтов», — добавил он. Еще одна деталь из того репортажа The New York Times — Крис называл русских не russians, а russkis.

Сослан Андиев (справа). Фото Global Look Press

Схватка в Нью-Йорке была второй между Андиевым и Тейлором. Первая прошла неделей ранее в Висконсине и завершилась со счетом 2:2. На малой же арене MSG победил Андиев — 4:1. Из материала Хермана Вайскопфа для Sports Illustrated: «Вскоре стало очевидно, что Тейлору не хватает физической подготовки. В первом периоде он сумел сделать проход в ноги, но при двух последующих попытках Андиев, проявив молниеносную реакцию, выкручивался из захвата и на мгновения даже прижимал Криса спиной к ковру. Андиев одержал победу со счетом 4:1, и его товарищи по команде, ликуя, принялись подбрасывать его в воздух — словно он был каким-то щуплым мальчишкой. Впрочем, на фоне массивной фигуры Тейлора Сослан действительно казался совсем небольшим».

Вайскопф не отметил важный момент схватки — в самом конце Андиеву удался бросок. Из очерка Владимира Голубева «Сослан Андиев» (1981 год): «И вышли они на ковер — Давид и Голиаф. Аж страшно стало за Сослана. Стоял он перед Тейлором, как перед огромной скалой. Попробовал обхватить — куда там! Неповоротливый Крис усмехнулся и как танк медленно двинулся вперед. Публика взвыла от восторга! Андиев не шелохнулся. Еще поднажал Тейлор, и тут Сослан, поднатужившись, сделал так называемое скручивание. «Гора» медленно стала «обваливаться». Крис буквально рухнул на ковер. Эх, еще бы секунду — и Сослан прижал бы его лопатками к синтетической покрышке. Но все же это была победа!»

На этом Крис Тейлор завершил карьеру и в сборной США, и вообще в вольной/студенческой борьбе. Он перешел в прорестлинг. Выступал в лиге American Wrestling Association (AWA), его коронным приемом была так называемая медвежья хватка. Крис ушел из прорестлинга в 1977-м из-за проблем со здоровьем — заражение крови, флебит, гепатит, больная печень. 30 июня 1979 года он скончался от сердечного приступа в родной Айове — у себя дома. Ему было лишь 29 лет. Что до Сослана Андиева, то он надолго стал первым номером сборной СССР в тяжелом весе, выиграл две Олимпиады (1976, 1980), четыре чемпионата мира, три чемпионата Европы. «Андиев — самый техничный тяжеловес в истории», — считает Юрий Шахмурадов. Поездки же сборной СССР в Америку и проведение там матчевых встреч продолжались до самого распада страны, в Толидо наши борцы и вовсе бывали почти каждый год — с 1973-го по 1991-й Кубок мира по вольной борьбе прошел там 17 раз.