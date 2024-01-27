В сборной Дагестана по вольной борьбе заявили, что поражение на ЧМ-2023 положительно сказалось на Садулаеве
Старший тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Магомед Курбаналиев рассказал, что поражение на ЧМ-2023 положительно сказалось на Абдулрашиде Садулаеве.
На турнире в Сербии россиянин проиграл представителю Бахрейна Ахмеду Тажудинову со счетом 2:9. Садулаев не смог завершить схватку из-за травмы шеи.
«У них очень теплые отношения. На ЧМ «Танк» был не в форме даже на 20 процентов. Болезнь не давала бороться ему в полную силу. Проигрыш положительно сказался на нем. Вспомните первый проигрыш Кайлу Снайдеру, сейчас такая же ситуация», — цитирует Курбаналиева MMA.Metaratings.ru.
Источник: MMA.Metaratings.ru
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