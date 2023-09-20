Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная
Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба вольная

Сегодня, 14:01

Камил Гаджиев назвал причину поражения Садулаева на чемпионате мира по вольной борьбе

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что Абдулрашид Садулаев проиграл на чемпионате мира по вольной борьбе, потому что у него нет мотивации.

«Я бы трагедии из этого не делал, хотя весь день ловил себя на мысли, что я в плохом настроении, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Я скажу, в чем причина. Да, травма, безусловно, какие-то еще причины называются, но самая глобальная причина, как мне кажется, заключается в том, что Садулаев до конца не верит в то, что сам окажется участником Олимпийских игр. То есть в то, что наши спортсмены будут до Олимпийских игр допущены. А если они не будут допущены, то у Абдулрашида, мне кажется, нет настоящей мотивации. Хочется, чтобы как можно быстрее решился вопрос, едут они, или не едут, и если едут, я уверен, что Абдулрашид найдет в себе мотивацию, в лучшей форме ворвется в Париж, и станет трехкратным Олимпийским чемпионом».

Садулаев снялся с поединка против Ахмеда Тажудинова в полуфинале при счете 9:2 в пользу представителя Бахрейна. Причина снятия — травма шейных позвонков.

Источник: https://youtu.be/wlZ-k4wmFIs?si=_XMoQkp7mhfaIs-i&t=600
Абдулрашид Садулаев
Камил Гаджиев
0
Читайте также
CAS не стал называть фамилию адвоката, который будет защищать интересы Валиевой
«К русским в Канаде относятся дружелюбно». Талант из «Магнитки» — уже третий год за океаном
Двое спасателей погибли при обрушении дома в Балашихе
В Кремле прокомментировали попытки Байдена оскорбить Путина
Достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Карабаха
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Садулаев сделал заявление после снятия с чемпионата мира по вольной борьбе
Новости
RSS RSS
Все новости