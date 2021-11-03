Тренер тхэквондиста Храмцова рассказал о подготовке спортсмена к отборочному турниру чемпионата мира

Тренер олимпийского чемпиона по тхэквондо Максима Храмцова Александр Лапшанов рассказал о подготовке спортсмена к отборочному турниру чемпионата мира-2022.

«Планируется, что 7 ноября Максим улетит в Москву на углубленное медицинское обследование — это плановое мероприятие в составе сборной России, оно продлится с 7 по 10 ноября. Потом мы планируем с 10 по 24 ноября отправиться в Тольятти на сбор, но не со сборной России, а с представителями из разных регионов России. Потом 25 ноября уезжаем в Австрию на отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года. Перед ним у нас полностью индивидуальная подготовка», — приводит ТАСС слова Лапшанова.

Летом 2021 года Храмцов завоевал золото Олимпиады в Токио в весовой категории до 80 кг.