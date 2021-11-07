Тхэквондисту Храмцову не поставили задачу обязательно выиграть отборочный турнир ЧМ

Тренер Александр Лашпанов сообщил, что чемпион Олимпийских игр в Токио тхэквондист Максим Храмцов в настоящее время находится не в самой оптимальной форме. По его словам, задачи обязательно выиграть отборочный турнир чемпионата мира 2022 года перед ним не стоит. Спорстмену важно полностью залечить травму руки и подойти в оптимальном состоянии к чемпионату мира 2022 года.

«Сейчас Максим не в идеальной форме, не в боевом активном состоянии, поскольку был перерыв, травма руки, журналисты периодически дергают — съемки, встречи, — цитирует ТАСС Лашпанова. — Но на сегодняшний момент этого особенно и не требуется. Сейчас главная задача — чтобы он правильно перешел от эмоций, эйфории, славы к тренировкам, вошел в режим «спортсмена».

По его словам, сильная сторона Храмцова — удары рукой, но сейчас ему важно полностью восстановиться от травмы.

«Сейчас Храмцов в легком режиме работает с рукой, хочешь, не хочешь, это одна из его сильных сторон, когда он применяет удары рукой, а сейчас он их либо вообще не применяет, либо ограниченно. Это сложно, я сам его торможу, поскольку травму надо полностью залечить, до конца провести все реабилитационные мероприятия — надо развивать руку и работать над техникой удара рукой. Поскольку при неправильной технике может опять все повториться (травмы руки — прим. ТАСС). Сама постановка кулака у него сейчас немного неверная, и это может привести к последствиям травмы, а этого не хотелось бы», — пояснил Лашпанов.

Храмцов завоевал золото Олимпиады в Токио в весовой категории до 80 кг. Спортсмен получил перелом руки в первом поединке олимпийского турнира. Позднее он успешно перенес операцию на руке в Москве и проводил двухнедельные сборы на Кипре. Первым его соревнованием после Олимпийских игр и травмы руки станет отборочный турнир чемпионата мира 2022 года в Австрии, который пройдет 27-28 ноября.