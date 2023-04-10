Дзюдо объединяет страны

В Москве прошли новые международные соревнования среди мужских клубных команд — первый этап Континентальной лиги дзюдо.

Побороться с россиянами за солидные призовые и звание сильнейшей команды Лиги приехали спортсмены из Белоруссии, Казахстана, Сербии, Ирана, Таджикистана и Индии.

Соревнования прошли по новой для дзюдо схеме, напоминающей групповой этап футбольных еврокубков: двадцать мужских команд в четырех группах встречались друг с другом в круговом турнире.

«Думаю, что опробованный в Москве формат себя оправдал, — сказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. — Будем и дальше продвигать клубные старты и новую систему, которая позволяет приглашать в нашу страну иностранных атлетов. Потому что в отличие от национальных федераций клубы независимы».

Болельщики, заполнившие в апрельский выходной трибуны СК «Игровой», в перерывах между поединками с удовольствием общались и фотографировались с дзюдоистами: камерная атмосфера позволила полностью разрушить барьеры между зрителями и спортсменами.

«Такого турнира во взрослом дзюдо еще не встречал, — поделился эмоциями бронзовый призер Игр в Токио Тамерлан Башаев. — Так много высококлассных дзюдоистов собрались в одном месте! Это возможность увидеть интересные схватки, обменяться опытом. Уверен, этот проект заинтересует зарубежные клубы, и со временем Лига станет еще интереснее и масштабнее. С нетерпением жду возможности выйти на татами во втором этапе, когда в борьбу вступят лидеры российского чемпионата и, в том числе, мой клуб — «Ахмат»».

Отечественные команды лидировали повсеместно. Главная же сенсация произошла в группе А, где в упорной борьбе неожиданно для многих первое место заняла сочинская «Жемчужина», а легендарный столичный клуб «Самбо-70», напротив, выбыл из борьбы.

«Спасибо большое за такой турнир! Командные соревнования — это совсем другой дух, иные ощущения и энергетика, — отметил Ибрагим Маргиев из Сочи, удостоенный приза «За волю к победе». — Атмосфера схожа с клубным чемпионатом России, но гораздо масштабнее, да и участие зарубежных спортсменов добавляет колорита. На России мы на пьедестал не попали и в Лиге очень хочется взять реванш».

Под сводами СК «Игровой» в этот день собрались не только звезды российского дзюдо — олимпийские чемпионы Владимир Невзоров и Тагир Хайбулаев, призеры Игр Тамерлан Тменов, Александр Михайлин и Нияз Ильясов, но и руководители различных спортивных федераций, в том числе и зарубежных.

Одним из самых дорогих гостей Лиги стала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер: «Я очень люблю дзюдо, это крайне интересный и захватывающий вид спорта, в котором ученик уважает учителя, а учитель испытывает ответное уважение к ученику. В период бесконечных преград для российских спортсменов, когда неизвестно, выступим ли мы на международной арене, подобная Лига — абсолютно верное решение».

Положительная реакция болельщиков, с большим воодушевлением обсуждавших перипетии соревнований, позволяет с уверенностью сказать, что на втором этапе Лиги точно будет аншлаг. Тем более, ждать осталось недолго: он состоится в Москве 6 мая.

Но на этом большой праздник дзюдо не закончится: 24-25 июня в столице Южного Урала пройдет еще один крупный турнир: «Russian Judo Tour» — Fonbet Международные соревнования «На кубок губернатора Челябинской области, на призы Федерации дзюдо России».

«Мы живем в ожидании этих стартов. Для нас это большая честь, ответственность и радость, — отметил Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — В нашем регионе единоборства в особом почете. Для турнира RJT мы предоставили арену «Трактор», которая принимала чемпионаты мира и Европы по дзюдо. Турнир ожидается ярким и насыщенным, в нем примут участие спортсмены из России и дружественных стран: Индии, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Таджикистана. Соревнования столь высокого уровня — это напряженная борьба и острая конкуренция, которая помогает профессиональному росту наших дзюдоистов».

Савва Тимофеев