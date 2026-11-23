Основные правила ММА.

ММА (смешанные боевые искусства) — вид единоборств, в котором бойцы используют приемы бокса, борьбы, самбо, дзюдо, кикбоксинга и других дисциплин. Поединки проходят как в стойке, так и в партере. Победить можно нокаутом, техническим нокаутом, болевым или удушающим приемом либо решением судей.

В 2026 году большинство профессиональных турниров, включая UFC, проводят по единым правилам смешанных единоборств, разработанным Ассоциацией боксерских комиссий. При этом отдельные организации и спортивные комиссии могут устанавливать собственные ограничения. Разбираем основные правила ММА простыми словами.

Основные правила ММА: кратко для начинающих

В поединке участвуют два бойца одной весовой категории. Они могут наносить разрешенные удары руками, ногами, коленями и локтями, выполнять броски, переводы в партер, удержания, болевые и удушающие приемы.

Главная задача — победить соперника досрочно или набрать больше очков по итогам всех раундов.

Главные правила профессиональных ММА:

Количество участников 2 бойца Продолжительность раунда 5 минут Обычный поединок Чаще всего 3 раунда Титульный бой в UFC 5 раундов Главный нетитульный бой UFC Обычно 5 раундов Перерыв между раундами 1 минута Максимальное время боя 25 минут без учета перерывов Количество судей Не менее 3 Система оценок 10-балльная Основные способы победы Нокаут, технический нокаут, сдача, решение судей Место проведения Клетка или ринг



За соблюдением правил следит рефери, который находится непосредственно рядом с бойцами. Он может остановить встречу, если спортсмен не способен продолжать поединок или эффективно защищаться.

В отличие от бокса, после нокдауна в ММА обычно не проводится отсчет до десяти. Бой может продолжиться в партере, если рефери не видит оснований для остановки.

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Сколько раундов в ММА и сколько длится бой

Продолжительность профессионального раунда составляет пять минут. Между раундами предусмотрен перерыв длительностью одну минуту.

Большинство обычных поединков UFC проходят в трехраундовом формате. Поэтому максимальное чистое время боя составляет 15 минут.

Чемпионские встречи и главные события турниров UFC обычно рассчитаны на пять раундов — 25 минут.

Продолжительность боев ММА:

Обычный профессиональный бой UFC 3 по 5 минут 15 минут Чемпионский бой UFC 5 по 5 минут 25 минут Главный бой UFC Обычно 5 по 5 минут 25 минут Любительский бой по правилам Международной федерации ММА 3 по 3 минуты 9 минут



В профессиональных смешанных единоборствах регламент допускает разное количество раундов, но не более пяти. Конкретный формат устанавливают организаторы соревнований.

Бой может закончиться значительно раньше. Если один из участников победит нокаутом или заставит соперника сдаться, оставшиеся раунды не проводятся.

Какие удары и приемы разрешены в ММА

Смешанные единоборства отличаются от бокса и кикбоксинга большим разнообразием технических действий.

Бойцам разрешено использовать ударную технику, бороться и продолжать поединок на земле.

Основные разрешенные действия:

Удары кулаками в голову и корпус.

Удары ногами по разрешенным частям тела.

Удары коленями и локтями с учетом положения соперника.

Броски и переводы в партер.

Удержания и улучшение позиции на земле.

Болевые приемы на разрешенные суставы.

Удушающие приемы.

Разрешенные удары по сопернику в партере.

Главное условие — техника должна соответствовать регламенту соревнования.

Например, удар коленом в голову стоящего противника может быть разрешен, но аналогичный удар по голове бойца, который считается находящимся в партере, запрещен по единым профессиональным правилам.

Что такое стойка и партер в ММА

Стойка — положение, в котором бойцы ведут поединок преимущественно на ногах. Здесь используются удары, передвижения, защита, захваты и попытки перевести противника на землю.

Партер — борьба на покрытии клетки или ринга. В таком положении спортсмены могут удерживать соперника, менять позиции, наносить разрешенные удары и проводить болевые или удушающие приемы.

При этом правила не требуют, чтобы бой обязательно проходил в стойке. Борьба на земле считается полноценной частью смешанных единоборств.

Если спортсмены долго не предпринимают результативных действий и не пытаются улучшить положение, рефери может поднять их в стойку.

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Запрещенные удары и приемы в ММА

Несмотря на широкий набор разрешенных действий, в смешанных единоборствах существует перечень нарушений.

Основные запрещенные действия:

Удары головой.

Удары в пах.

Удары по затылку и позвоночнику.

Целенаправленные удары в горло.

Тычки пальцами в глаза.

Укусы, плевки и захваты за волосы.

Удары ногами и коленями в голову соперника, находящегося в партере.

Удары стопой сверху вниз по лежащему противнику.

Опасные броски с направленным падением соперника на голову или шею.

Выкручивание отдельных пальцев рук и ног.

Захват сетки клетки пальцами для получения преимущества.

Удерживание противника за шорты или перчатки.

Атака после сигнала об окончании раунда или остановке боя.

Также запрещено игнорировать указания рефери и намеренно затягивать поединок, уклоняясь от контакта.

За нарушение спортсмен может получить предупреждение, лишиться одного или нескольких очков либо быть дисквалифицирован.

Можно ли бить лежачего соперника в ММА

В профессиональных ММА разрешены удары кулаками и определенные удары локтями по сопернику, находящемуся в партере. Именно поэтому бой нередко продолжается после перевода одного из участников на землю.

Однако запрещены удары ногами и коленями в голову противника, который по действующим правилам считается находящимся в партере.

С ноября 2024 года в обновленной редакции единых правил применяется следующее определение: боец считается находящимся в партере, если покрытия касается любая часть его тела, кроме кистей рук и стоп.

Например, одного касания пола рукой недостаточно. Но если спортсмен опустился на колено, он уже считается находящимся в партере.

Это имеет значение при оценке ударов коленями и ногами в голову.

Как можно победить в ММА: нокаут, технический нокаут и сабмишен

В смешанных единоборствах существует несколько основных способов завершить поединок.

Нокаут

Нокаут — результат, при котором боец из-за разрешенного удара теряет сознание и не может продолжать встречу.

В этом случае рефери немедленно останавливает поединок. Победа присуждается спортсмену, нанесшему решающий удар.

Технический нокаут

Технический нокаут — остановка боя, когда спортсмен еще может находиться в сознании, но не способен эффективно защищаться или безопасно продолжать встречу.

Например, рефери может вмешаться, если один боец наносит серию ударов, а другой перестал отвечать и лишь принимает атаки.

Технический нокаут также возможен при медицинской остановке или отказе спортсмена продолжать бой между раундами.

Главное отличие от обычного нокаута заключается в том, что потеря сознания не является обязательным условием.

Победа болевым или удушающим приемом

Победа сабмишеном фиксируется, если один из участников сдается после болевого или удушающего приема.

Обычно спортсмен сигнализирует о сдаче постукиванием по сопернику или покрытию. Также он может сообщить о сдаче голосом.

Рефери обязан прекратить поединок после распознавания такого сигнала.

Если спортсмен потерял сознание от удушающего приема или не способен безопасно защищаться, судья может остановить бой и без сигнала о сдаче.

Победа решением судей

Если поединок прошел все запланированные раунды, победителя определяют боковые судьи.

Каждый из них выставляет оценки за раунды. Затем баллы суммируют и объявляют итоговый результат.

Судейское решение может быть единогласным, раздельным или решением большинства.

Также в ММА возможны ничья, дисквалификация и признание боя несостоявшимся.

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Как судьи начисляют очки в ММА

В профессиональных смешанных единоборствах применяется десятибалльная система оценки раундов.

Победитель раунда обычно получает десять баллов, проигравший — девять или меньше.

Основные судейские оценки:

10:9 Один боец выиграл раунд с преимуществом 10:8 Значительное преимущество, подкрепленное эффективными действиями 10:7 Исключительно большое преимущество одного спортсмена 10:10 Равный раунд, встречается крайне редко



Главный критерий оценки — эффективность ударов и борьбы. Судьи учитывают результативные атаки, попытки завершить поединок приемом, успешные переводы и действия, позволяющие получить преимущество.

Если эффективность ударной техники и борьбы у соперников равна, учитываются агрессивность и контроль пространства.

При этом само по себе нахождение сверху в партере не гарантирует победу в раунде. Судьи оценивают прежде всего результативность действий.

Что означают оценки 30:27 и 29:28

Если бой рассчитан на три раунда, итоговые судейские оценки могут выглядеть следующим образом:

30:27. Один боец выиграл все три раунда со счетом 10:9.

29:28. Один участник выиграл два раунда, другой — один.

28:28. Возможный итог при сочетании результатов раундов и штрафов. Такое решение может повлиять на объявление ничьей.

Если все трое судей отдали победу одному спортсмену, объявляется единогласное решение.

Если двое признали победителем одного бойца, а третий — другого, решение называется раздельным.

Когда два судьи отдали победу одному участнику, а третий зафиксировал ничью, победа присуждается решением большинства.

Весовые категории ММА: сколько весят бойцы

Для профессиональных поединков спортсменов разделяют по весовым категориям. Это необходимо, чтобы соперники имели сопоставимые физические параметры.

В UFC действует несколько мужских и женских дивизионов.

Основные мужские весовые категории UFC:

Наилегчайший вес До 56,7 кг Легчайший вес До 61,2 кг Полулегкий вес До 65,8 кг Легкий вес До 70,3 кг Полусредний вес До 77,1 кг Средний вес До 83,9 кг Полутяжелый вес До 93 кг Тяжелый вес До 120,2 кг



Женские категории UFC включают минимальный вес (до 52,2 кг), наилегчайший (до 56,7 кг) и легчайший (до 61,2 кг). В истории организации также проводились поединки в женском полулегком весе (до 65,8 кг).

Перед соревнованиями бойцы проходят официальное взвешивание.

В обычных нетитульных поединках UFC допускается превышение стандартного лимита категории на один фунт — около 450 граммов. В титульных встречах спортсмен обязан уложиться в точный лимит.

Если боец не сделал вес, организаторы могут согласовать проведение встречи на других условиях, назначить штраф или отменить поединок.

Как проходит бой ММА: рефери, экипировка и медицинские проверки

Профессиональный бой обычно проводится в клетке с ограждением. Отдельные организации используют ринг.

Перед встречей спортсмены проходят медицинский осмотр и проверку экипировки.

Бойцы выходят на поединок в специальных перчатках с открытыми пальцами, шортах и капе. Мужчины также используют защиту паха.

Обувь на профессиональных соревнованиях по единым правилам не допускается.

Рефери находится рядом со спортсменами и контролирует соблюдение правил. Он может остановить бой для устранения нарушения, проверки состояния участника или поединок окончательно.

Врач также вправе оценить, безопасно ли спортсмену продолжать встречу. Если медицинские показания не позволяют бойцу вернуться к соревнованию, поединок прекращается.

Что происходит при нарушении правил

Если боец нанес запрещенный удар, рефери оценивает характер нарушения и состояние пострадавшего.

В зависимости от ситуации спортсмену могут предоставить время на восстановление, вынести предупреждение, снять очки или дисквалифицировать.

Например, после удара в пах или тычка в глаз пострадавшему по применимым правилам может быть предоставлено до пяти минут на восстановление.

Однако это не означает, что после любого нарушения автоматически положен пятиминутный перерыв.

Если умышленный запрещенный удар привел к тяжелой травме и невозможности продолжать бой, нарушитель может проиграть дисквалификацией.

При случайном нарушении, которое привело к досрочной остановке, результат зависит от обстоятельств и количества завершенных раундов. Встречу могут признать несостоявшейся либо определить итог по судейским запискам.

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Чем профессиональные ММА отличаются от любительских

Профессиональные и любительские смешанные единоборства имеют общую основу, но отличаются продолжительностью встреч, экипировкой и набором разрешенных приемов.

В 2026 году Международная федерация смешанных боевых искусств применяет отдельные правила для взрослых любителей.

Основные различия:

Продолжительность раунда 5 минут 3 минуты Стандартное количество раундов 3 или 5 3 Удары локтями Разрешены с ограничениями Запрещены Удары коленями в голову стоящего соперника Разрешены Запрещены Защита голеней Обычно не используется Обязательна Болевые и удушающие приемы Разрешены с ограничениями Дополнительные ограничения



В любительских ММА запрещены некоторые приемы, которые допускаются на профессиональном уровне. В частности, ограничения распространяются на удары локтями, определенные болевые воздействия на ноги и опасные приемы с нагрузкой на шею и позвоночник.

Правила любительских соревнований также устанавливают дополнительные требования к медицинскому контролю и безопасности участников.

При этом регламенты национальных федераций могут отличаться от международного стандарта.

Что изменилось в правилах ММА в 2026 году

Основные изменения профессиональных правил смешанных единоборств последних лет связаны с определением положения бойца в партере и разрешением отдельных ударов локтями.

В 2024 году Ассоциация боксерских комиссий одобрила две важные поправки. Они начали применяться с ноября того же года в организациях и юрисдикциях, принявших обновленный регламент.

Разрешение ударов локтем сверху вниз

Ранее профессиональные правила запрещали вертикальный удар локтем сверху вниз, который часто называют ударом «12-6» — по аналогии с движением часовой стрелки от отметки 12 к отметке 6.

После изменения регламента этот прием исключили из перечня запрещенных.

Таким образом, в 2026 году удары локтем сверху вниз разрешены на соревнованиях, которые используют обновленные единые правила. При этом сохраняется запрет на удары по затылку, позвоночнику и другим запрещенным зонам.

Новое определение бойца в партере

Ранее статус бойца, находящегося в партере, мог зависеть от положения его рук и других точек опоры.

В обновленной версии правило сформулировано проще: спортсмен считается находящимся в партере, если пола касается любая часть его тела, кроме кистей и стоп.

Поэтому прикосновение к покрытию одной или двумя руками само по себе не делает бойца находящимся в партере.

Это важно при оценке ударов ногами и коленями в голову.

Нововведения в любительских ММА

Международная федерация смешанных боевых искусств в 2026 году представила отдельное описание правил взрослых любительских соревнований.

В нем подробно прописаны требования к медицинским остановкам, запрещенным приемам, оценкам судей и использованию видеоповторов.

Также регламент предусматривает процедуру применения желтых и красных карточек за серьезные дисциплинарные нарушения.

Эти положения относятся к любительским соревнованиям соответствующей федерации и не означают введения карточек в профессиональной UFC.

Отличаются ли правила UFC, PFL и других организаций

Ведущие профессиональные промоушены используют схожие принципы проведения боев, но некоторые детали различаются.

UFC. Большинство встреч проходят в трехраундовом формате, титульные бои и главные события — в пятираундовом. Применяется десятибалльная система судейских оценок.

PFL. Организация также использует систему профессиональных смешанных единоборств с раундами по пять минут. Однако формат проведения турниров и условия отдельных поединков зависят от регламента соревнования.

Другие промоушены. Могут устанавливать собственные правила относительно разрешенных ударов, судейства и количества раундов.

Поэтому перед просмотром конкретного турнира важно учитывать не только общие правила ММА, но и регламент организатора.

Частые вопросы о правилах ММА в 2026 году

Сколько раундов в ММА?

В обычном профессиональном поединке UFC чаще всего три раунда. Титульные бои и главные события обычно рассчитаны на пять.

Сколько длится один раунд в ММА?

Пять минут в профессиональных соревнованиях по единым правилам. Между раундами предусмотрен минутный перерыв.

Сколько длится чемпионский бой UFC?

Максимум 25 минут чистого времени — пять раундов по пять минут.

Можно ли бить ногами в голову в ММА?

Да, если удар соответствует правилам и положению соперника. По единым профессиональным правилам запрещено бить ногой в голову бойца, который находится в партере.

Можно ли бить локтями в ММА?

Да, в профессиональных поединках удары локтями разрешены с установленными ограничениями. В любительских соревнованиях международной федерации они запрещены.

Разрешены ли удары локтем сверху вниз?

Да, по обновленным единым правилам, принятым в 2024 году. Однако спортивная комиссия, регулирующая конкретное соревнование, должна применять соответствующую редакцию.

Можно ли бить лежачего противника?

Да, разрешенными ударами. При этом нельзя наносить удары ногами и коленями в голову соперника, который считается находящимся в партере.

Чем нокаут отличается от технического нокаута?

При нокауте спортсмен теряет сознание из-за удара. Технический нокаут фиксируют, когда бой останавливают из-за невозможности безопасно продолжать встречу, даже если участник остается в сознании.

Что такое сабмишен в ММА?

Победа болевым или удушающим приемом, после которого соперник сдается либо рефери останавливает бой из-за опасности продолжения.

Как судьи считают очки в ММА?

По десятибалльной системе. Победитель раунда обычно получает десять баллов, проигравший — девять или меньше.

Почему судьи иногда ставят 10:8?

Такую оценку выставляют при значительном преимуществе одного из бойцов, особенно когда его результативные атаки наносят существенный урон сопернику.

Можно ли получить ничью в ММА?

Да. Ничья возможна, если итоговые оценки судей не позволяют определить победителя.

Что означает «бой признан несостоявшимся»?

Это результат, при котором победитель официально не определяется. Например, такое возможно после случайного нарушения, приведшего к ранней остановке поединка.

За что бойца могут дисквалифицировать?

За серьезное или повторное нарушение правил, включая умышленные запрещенные удары, игнорирование указаний рефери и другое неспортивное поведение.

Какие правила ММА действуют в 2026 году?

Основой профессиональных соревнований остаются единые правила смешанных единоборств с учетом поправок, принятых соответствующими спортивными комиссиями. При этом регламенты профессиональных и любительских турниров различаются.