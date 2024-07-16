Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Поп-ММА

Сегодня, 11:06

Махно — о проблемах лиги Hardcore: «В первый раз что ли?»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-претендент на титул AMC Fight Nights в полусреднем весе Алексей Махно отреагировал на решение Федерации бокса России на сутки отобрать лицензию у лиги Hardcore.

«Слышал о проблемах. Не хочу лезть в конфликты и грязь. Лишили и вернули. В первый раз что ли? Это же Hardcore. Им нравится это. Такая репутация. Каждому свое», — цитирует Махно MMA.Metaratings.

Джавид Рзаев. Федерация бокса России временно остановила лицензию лиги Hardcore после скандала

3 июля Федерация бокса России отозвала у Hardcore лицензию на проведение боев, но через сутки изменила свое решение. Отмечалось, что организация должна была устранить выявленные нарушения и выплатить штраф согласно регламенту.

Источник: Metaratings.ru.
Алексей Махно
0
Поп-ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Рудковская ответила на претензии Парсеговой
В давке перед финалом Кубка Америки-2024 пострадали 12 человек
Власти Новороссийска попросили помощи добровольцев в тушении пожара около Дюрсо
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
Журналист Такер Карлсон заявил о победе Дональда Трампа на выборах
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черкасов: «Дзюба уже не нужен ни одной нормальной команде»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости